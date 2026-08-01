Зеленски потвърди за ударите по руски контейнеровоз и три петролни рафинерии (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че са нанесени щети по руския контейнеровоз „Янина“, който е обект на санкции, както и по инфраструктурата на три петролни рафинерии в руската република Башкортостан, предаде Укринформ, позовавайки се на негово изявление във Фейсбук. В изявлението Зеленски благодари на украинците, които „връщат войната в Русия“ и отвръщат на ударите ѝ срещу цивилното население. „Нашите цели неизменно са обекти, които поддържат военните действия“, подчерта той.

Според него през нощта са били нанесени удари със среден обсег в районите на Черно и Азовско море. Поразен е и плаващият под руски флаг санкциониран контейнеровоз „Янина“ и с товароносимост над 100 000 тона. Благодарение на точните действия на украинските сили за отбрана корабът е потънал, се казва още в съобщението, подкрепено с кадри от атаката.

Президентът добави, че през нощта подразделения на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са нанесли удари по инфраструктурата на три руски петролни рафинерии в Башкортостан, намиращи се на близо 1600 километра от украинската граница. „Тези рафинерии преработват милиони тонове петрол годишно. Благодаря за точността!“, заяви Зеленски.

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По думите му Украйна продължава да оказва натиск върху Русия, а планът за нанасяне на удари на далечни разстояния се изпълнява поетапно. Агенцията припомня, че през изминалата нощ руски региони бяха атакувани с дронове, а над петролната рафинерия „Башнефт-Уфанефтехим“ в Уфа се издигна черен дим.