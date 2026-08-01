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Докато в Бешикташ се ослушват: Третият в Турция изкушава Салах с огромна заплата!

01 август 2026, 16:40 часа 955 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Докато в Бешикташ се ослушват: Третият в Турция изкушава Салах с огромна заплата!

Турският футболен клуб Трабзонспор е отправил официална оферта към бившия нападател на английския Ливърпул Мохамед Салах. Това съобщи журналистът Ягъз Сабунджуоглу в своите профили в социалните мрежи.

Трабзонспор дава по 17 милиона евро на година на нападателя

Според информацията ръководството на Трабзонспор се е срещнало с агентите на 34-годишния футболист и му е предложило договор за два сезона със заплата от 17 милиона евро на година. Салах и неговият щаб са поискали време, за да обмислят предложението.

В момента египетският национал е свободен агент. Той игра за Ливърпул от 2017 година, но през това лято напусна „червените“. През миналия сезон нападателят записа 41 мача във всички турнири, в които отбеляза 12 гола и направи 10 асистенции.

По-рано стана ясно, че Салах е бил близо до трансфер в Бешикташ, но преговорите между двете страни са се усложнили заради високите финансови изисквания на футболиста.

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Трабзонспор Бешикташ Мохамед Салах
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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