В писмо: 22 страни, сред които и България, поискаха спешни мерки срещу нелегалните мигранти

22-ма европейски лидери настояват за решителен отговор на мигрантските нахлувания на Стария континент. Документът, под който стои и подписът на българския премиер Румен Радев, е иницииран от Италия и Дания и е изпратен до председателя на Европейския съвет Антонио Коста, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и настоящия председател на Съвета на Европейския съюз Микеал Мартин, става ясно от съобщение, публикувано на официалния сайт на италианското правителство.

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Писмото се отнася до последните събития на външната граница на Европейския съюз в Сеута и необходимостта от предотвратяване на неконтролирани незаконни преминавания, борба с мрежите за трафик на мигранти, премахване на всички фактори, които могат да стимулират нови незаконни влизания, и осигуряване на единен и ефективен европейски отговор. Тази инициатива призовава ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз спешно да свика извънредна видеоконференция на министрите на вътрешните работи, за да се направи съвместна оценка на ситуацията и да се определи координиран европейски отговор. Прави впечатление, че документът не е подписан от Франция и Германия, които се считат за „мотор“ на Европейския съюз и традиционно определят до голяма степен политиката на блока.

Ето какво се казва в писмото:

Уважаеми президент Коста,

уважаема президент фон дер Лайен,

уважаеми министър-председател,

Пишем Ви, за да изразим сериозната си загриженост относно последните събития на външната граница на Европейския съюз в Сеута. Решени сме да предотвратим оспорването на целостта на външните граници на Съюза от страна на контрабандистите.

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Признаваме, че неотдавнашното решение на Върховния съд на Испания беше използвано за предизвикване на тази атака и злоупотреба с нашата система за миграция и убежище. Същевременно имаме задължението ефективно да възпираме и безмилостно да се борим с незаконната миграция, като координираме действията си, укрепваме външните си граници и се занимаваме с всички политики, които могат да послужат като притегателни фактори, като например узаконяването на много голям брой незаконни мигранти.

Не можем да позволим неконтролираните масови преминавания, инструментализирането на миграцията или други хибридни заплахи да създават усещането, че незаконното влизане в Европейския съюз е възможно. Че незаконното влизане на даден мигрант може да се превърне в законен престой.

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Подобно възприятие би насърчило по-нататъшни опити, би подкопало доверието в общата ни миграционна политика и би имало последици за всички държави членки. Настоящата ситуация също така подчертава значението на Декларацията от Кишинев относно миграцията и необходимостта от нейното бързо и ефективно прилагане.

Събитията от последните дни изискват незабавен и координиран европейски отговор. Приветстваме тясното сътрудничество между Испания и Мароко за осигуряване на бързото връщане на незаконно влезлите мигранти и факта, че голям брой от тях вече са върнати. Очакваме, че с подкрепата на Европейския съюз настоящата ситуация ще бъде напълно овладяна.

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В светлината на сериозността на ситуацията, бихме искали от ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз да свика, по спешност, извънредна видеоконференция на министрите на вътрешните работи. Тази среща би трябвало да позволи обща оценка на ситуацията и постигане на съгласие за координиран европейски отговор, включително бързо мобилизиране на наличните инструменти на ЕС и необходимата подкрепа за Испания за възстановяване на ефективния контрол на външната граница на Съюза и предотвратяване на по-нататъшни неконтролирани преминавания. Министрите следва по-специално да разгледат засилената подкрепа от Frontex и ефективността на сътрудничеството на ЕС с Мароко.

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Отбелязваме, че не са регистрирани неразрешени по-нататъшни движения към Европа. Потвърждаваме готовността си да предприемем всички необходими мерки, в съответствие с правото на Съюза и Кодекса на шенгенските граници, за да защитим обществения ред и да се справим с рисковете, произтичащи от вторичните движения, включително чрез засилване или повторно въвеждане на временен граничен контрол по вътрешните граници.

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Европейският съвет последователно подчертава, че защитата на външните граници на Съюза, предотвратяването на незаконната миграция и вторичните движения, както и осигуряването на солидарност с държавите членки на фронтовата линия или под особен натиск, са споделени европейски отговорности. Настоящата ситуация изисква единство, решителност и неотложност. Разчитаме на вашето лидерство, за да гарантираме, че Европейският съюз ще реагира бързо, ефективно и координирано.