Най-важните новини за деня: 31 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 31 юли 2026 г.

ГЕРБ И "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА" ОТДЕЛНО АТАКУВАХА БЮДЖЕТА В КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

ГЕРБ и "Продължаваме промяната" внесоха отделни жалби в Конституционния съд срещу държавния бюджет за 2026 г., а ПП атакува и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Двете формации взаимно са осигурили необходимите подписи, за да могат исканията да бъдат внесени, след като нито една от парламентарните им групи няма сама необходимия минимум от 48 народни представители.

ПРЕЗИДЕНТСКА КАНДИДАТУРА ЩЕ ИМА: ДБ ВСЕ ПО-СИЛНО ГЛЕДА КЪМ БИТКА МЕЖДУ ГЮРОВ И ЙОТОВА ЗА ДОНДУКОВ“ 2

Опозицията има своята роля и се справяме добре, защото за важни и правилни неща управляващите получават подкрепа, но ще бъдат критикувани занапред, ако правят грешки, които са в ущърб на България. Това заяви съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Божидар Божанов пред БНТ. Още: "Спокойствието на Радев свърши": След бюджета - ДБ не виждат пилот в самолета

РАДОСЛАВ БИМБАЛОВ: ЦИНИЧНО ЩЕ Е, АКО ИЛИЯНА ЙОТОВА БЪДЕ ИЗБРАНА ЗА ПРЕЗИДЕНТ (ВИДЕО)

Цинично ще е, ако Илияна Йотова бъде избрана за президент в този момент. Това каза в предаването Студио Actualno писателят и експерт по комуникации Радослав Бимбалов, автор на книгите “Млък“, “Ти, подобие мое“, “Екстазис“ и “Зид“. Той коментира поведението на президента Йотова, която не наложи вето на бюджета и подкрепата, която кандидатурата й получи от партията на Румен Радев “Прогресивна България“: “Аз тук намирам сериозно противоречие в действията на президента Радев, вече премиера Радев. Предполагах, че той ще се опита да покаже, че ще иска да има независими власти в България и президентската институция ще бъде тотално независима. Поне демонстративно да го направи. Поне популистки. По всичко друго той действа по изключително популистки начину но тук не се прикри изобщо. Още: “Грешките на Радев се пишат на Йотова”: Настимир Ананиев за предстоящата кампания на “живот и смърт” (ВИДЕО)

РАЗМИНАВАНЕ МЕЖДУ ДЕКЛАРИРАНИ ДОХОДИ И НАЧИН НА ЖИВОТ: ДЕМЕРДЖИЕВ СЕЗИРА СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗА ПЕЕВСКИ

Заради информация за несъответствие между декларираното имущество и доходи и фактическия начин на живот на лидера на ДПС Делян Пеевски министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата. МВР министърът посочва още в сигнала си и данни за неизпълнено задължение за деклариране на направени разходи в полза на Пеевски.

ПРОКУРАТУРАТА ОТКАЗА ДА КАЖЕ ДАЛИ ПРОВЕРЯВА ПЕЕВСКИ

Прокуратурата отказа да отговори на заявлението на Actualno.com по Закона за достъп до обществена информация с питане дали проверява санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания депутат и лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

"ОЩЕ С ВЛИЗАНЕТО ПРЕЗ ВРАТАТА СТЕ С 200 ЕВРО РАЗХОД": ВЛАСТТА ИСКА ДА СПРЕ КРАНЧЕТО НА РАЗТОЧИТЕЛНИТЕ ДОПЛАЩАНИЯ В ЧАСТНИТЕ БОЛНИЦИ

Трябва да се намали процентът на доплащане в здравната система. Това заяви неврохирургът д-р Георги Петров, народен представител от "Прогресивна България", познат на обществеността и от участието му в "Игри на волята".

ЕВРОТО, НЕМСКИТЕ ТУРИСТИ И ГРЪЦКАТА САЛАТА СА ВИНОВНИ: ТУРИСТИЧЕСКИЯТ БРАНШ ПРЕДУПРЕДИ, ЧЕ СЛЕДВАЩОТО ЛЯТО ЩЕ Е МНОГО ТЕЖКО

Проблемите пред българския туризъм и слабия летен сезон са комплексни - от спада на чуждите туристи, през приемането на еврото, до вноса на продукти и хора в туристическия продукт на страната. Около това се обединиха специалисти от бранша.

ЧЕРНОМОРСКИЯТ МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР БЕ ОТКРИТ И ЗАКРИТ 24 ЧАСА ПО-КЪСНО: ИРОНИЧНА ИСТОРИЯ ЗА БЕЗХАБЕРИЕ (СНИМКИ И ВИДЕО)

Как Варна извървя пътя от Европейска младежка столица през 2017 г. до символ на отношението на държавата към младежкия сектор и системното неглижиране на младежката политика у нас? Този въпрос е в основата на историята на Черноморския младежки център (ЧМЦ) във морската ни столица, който бе официално открит на 29 юли и... закрит близо 24 часа по-късно с мотива, че "не е в интерес на младите хора".

ГОРЕЩАТА ВЪЛНА ДОЙДЕ И ПРИ НАС: ЧАКАТ НИ ПОНЕ 5 ДНИ С 40°C

Горещата вълна от Европа дойде ред да удари и Балканите, но с малко късмет тя може да продължи не повече от 5-6 дни. Това обяви синоптикът проф. Георги Рачев.

ЕВРОПА СЕ ЗАТОПЛЯ, ЖЕГИТЕ ИЗПРАВЯТ КОНТИНЕНТА НА РЪБА (ВИДЕО)

Горещо и слънчево време, и температури до над 40 градуса на места, ни очакват през август. В края на първото десетдневие има вероятност за развитие на купесто-дъждовна облачност и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Тогава се очаква значително понижение на температурите, но очакванията са градусите да останат по-високи от климатичните норми.

КАК РУСИЯ СПЪВА БЪЛГАРИЯ: СПЕЦИАЛЕН АНАЛИЗ НА СТЕФАН ГАМИЗОВ (ВИДЕО)

Нищо не се променя в България. Опитват се да се отърват от Пеевски, но да запазят всичко, което Пеевски и Борисов създадоха.

РУСИЯ МИНА НА РАКЕТИ ОТ КНДР - ЗАЩО? ПОЛЯК ЗАПЛАШИ ЗЕЛЕНСКИ СЪС СМЪРТ (ОБЗОР И ВИДЕО)

На 30 юли при поредната си масирана комбинирана въздушна атака срещу Украйна, Русия за първи път от дълго време е използвала севернокорейската балистична ракета КН-23. Това сочи предварителнота разследване на ракетата, изстреляна от Русия по село Радушне близо до Кривой Рог, която порази жилищна сграда, убивайки почти цяло семейство, включително няколко деца. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си обръщение. Той добави, че украинските сили ще засилят ударите си дълбоко в руския тил, "за да се върне руската война там, откъдето дойде, и за да могат руснаците да знаят и да усетят кой е единственият, който не иска тази война да приключи". ОЩЕ: Руска ракета уби цяло семейство накуп: Жестоки удари в Украйна, тя унищожава руския Amazon (ВИДЕА)

МИГРАЦИОННАТА КРИЗА В СЕУТА: ЗАПЛАШЕНА ЛИ Е ИСПАНИЯ ДА НАПУСНЕ ШЕНГЕН? (ВИДЕА)

Министърът на вътрешните работи на Финландия подкрепи предложението на Италия за изключване на Испания от Шенгенското пространство след притока на близо 50 000 мигранти от Мароко в Сеута, Испания, само за един ден. „Испания не успя да защити външната граница на Шенгенското пространство от посегателства. Това не може да продължава. Всички европейски държави трябва да подкрепят предложението на Мелони. Държавите, които не изпълняват задължението си да защитават външните си граници, не могат да бъдат членове на Шенген“, написа финландският министър на вътрешните работи Мари Рантанен в "Х".

ЗАКАНИТЕ НА ТРЪМП СРЕЩУ ИРАН СЕ СБЛЪСКАХА С РЕАЛНОСТТА

Не за първи път, откакто започна шестседмичната война с Иран преди пет месеца, президентът на САЩ Доналд Тръмп се оказва в трудна ситуация. Миналата седмица той заяви пред света, че ще стовари невиждан досега ад върху Техеран, защото иранските лидери очевидно не са били ударени достатъчно силно, за да разберат безсмислието на съпротивата. Сега той даде заден ход, очевидно след като беше уведомен, че няма добри военни опции.

"ГИГАНТСКА СТЪПКА КЪМ ТРАЕН МИР И СИГУРНОСТ": ТРЪМП ОБЯВИ ИСТОРИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПЪЛНОТО РАЗОРЪЖАВАНЕ НА "ХАМАС"

"Съветът за мир постигна историческо споразумение за пълното разоръжаване на "Хамас" и на останалите въоръжени групировки в ивицата Газа. Това е гигантска стъпка към траен мир и сигурност", заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс. Споразумението е ключова стъпка към това в Газа най-накрая да има ново палестинско управление, каза още Тръмп. Международните стабилизационни сили ще работят заедно с нова палестинска полиция. Американският президент съобщи за сделката в социалната си мрежа "Трут соушъл".