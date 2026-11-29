Няма бедстващи пътници във връзка с лошите метеорологични условия от настъпващата зима. Това заяви изпълняващ длъжността зам.-генерален директор на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) инж. Георги Вардев на извънреден брифинг пред журналисти. Още: Близо 100 000 евро глоби за непочистени улици: Ето в кои квартали е най-сериозен проблемът със снега

Той посочи, че закъсалият влак от София за Варна на гара Елисейна вече е тръгнал, като е пуснато и парно. Отопление във влака е имало, стана ясно от думите му.

И железопътният транспорт в критична ситуация

Още: Рекордно навалял сняг на Шипка, десетки населени места в Габровско са без ток

Той увери, че усилията на БДЖ са да възстанови трасетата, където не се движат много влакове - в посока София-Варна и Пловдив-Стара Загора.

Голямо е и закъснението по влаковата линия Перник-София.

Снеговалежът не подмина и самолетите

Още: Зимна стихия: Оранжев код в 16 области, червен по морето

Интензивният снеговалеж през последното денонощие доведе до забавяния при излитането на самолетите от летище „Васил Левски“ в София, предаде БГНЕС. По информация от пресцентъра на столичното летище закъсненията достигат до 30 минути, тъй като екипите извършват задължителните процедури за осигуряване на безопасността на въздушния транспорт при зимни метеорологични условия.

Специализирана техника непрекъснато почиства пистата за излитане и кацане, както и пътеките за рулиране. От аеропорта уточниха, че преди полет машините се третират със специални течности, които отстраняват снега и леда и предпазват повърхностите от ново заледяване.

На пътниците се препоръчва да следят актуалните данни за своите полети на официалния сайт на летището и в мобилните приложения на авиокомпаниите, както и да си предвидят допълнително време за придвижване до терминалите заради зимната обстановка в столицата.