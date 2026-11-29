Шипченският проход е почистен и движението през него се осъществява нормално при зимни условия. Всички пътища в област Габрово са отворени и към момента няма въведени ограничения, въпреки продължаващия снеговалеж и тежката метеорологична обстановка, предаде bTV. Още: Зимна стихия: Оранжев код в 16 области, червен по морето

Нощта премина при изключително тежки условия

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Към 8:00 ч. тази сутрин 14 населени места в областта са без електрозахранване. Всички налични екипи на електроразпределителното дружество, както и допълнителни аварийни групи, работят по отстраняването на повредите.

Нощта премина при изключително тежки условия – обилни снеговалежи, бурен вятър и ниски температури. Екипите на Областното пътно управление и на фирмата, ангажирана със зимното поддържане, са работили през цялата нощ за почистването на републиканската пътна мрежа.

„Температурата е минус 10 градуса, снежната покривка е около 40-50 сантиметра. В по-ниските части тя е между 20 и 30 сантиметра“, съобщи Деян Георгиев, директор на Областното пътно управление в Габрово. По думите му десетки сигнали за паднали клони и дървета са постъпили през нощта. Всички са били обработени, а засегнатите пътни участъци – почистени.

Прогнозата е снеговалежът да продължи с по-голяма интензивност до обяд, след което постепенно да отслабне. Очаква се валежите да спрат около 20:00 ч.

Тежка беше обстановката и в област Велико Търново. През нощта заради обилния снеговалеж беше блокирано движението на тежкотоварни автомобили. Автобус закъса между две села в община Павликени, а пътниците бяха извозени с помощта на общински служители. Имаше и множество закъсали автомобили.

Властите призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и да предприемат пътувания само ако са наложителни.

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