Изпълнителната власт на Европейския съюз ясно очертава бъдещия план за финансова помощ за Украйна, докато вътрешните противоборства сред 27-те държави членки около новия голям бюджет на блока (2028-2034 г.) продължават с пълна сила. Киев е изправен пред финансов дефицит от 70 милиарда евро - ето защо миналата седмица Европейската комисия представи ново предложение. "Наричаме го „Инструмент за координирана подкрепа за Украйна“. Той ще осигури 45 милиарда евро през 2027 г. По този начин Европа покрива две трети от финансовите нужди на Украйна", заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

EU's Von der Leyen: Ukraine faces a financing gap of 70 billion euros. This is why last week we have put forward a new proposal. We call it the Instrument for Coordinated Support for Ukraine. It will provide €45 billion in 2027. So Europe is covering two thirds of Ukraine's financing need. — Clash Report (@clashreport) November 28, 2026

Става дума за новия заем за следващата година, който се обсъжда в ЕС. Поначало Чехия, Словакия и Унгария не се съгласиха да участват като гаранти - още през миналата година, а българският премиер Румен Радев преди дни потвърди, че страната ни ще се включи в отпускането на заема, ако участва само в невоенната част. Тя ще е в размер на 20 милиарда евро, докато военният компонент ще е 25 млрд. евро: Радев: Ако ЕС раздели заема за Украйна на две, ще участваме. Искаме ясна сума за Черно море.

"Важно е да се отбележи, че Украйна ще трябва да ни изплати сумата едва след като Русия покрие щетите, нанесени от войната ѝ. Така Украйна ще може да влезе в мирните преговори с възможно най-силната позиция", обяви Фон дер Лайен пред евродепутатите, имайки предвид дългогодишната позиция на ЕС за изплащане на репарации от страна на Путинова Русия към жертвата във войната.

EU's Von der Leyen: Importantly, Ukraine will only have to repay us once Russia has paid for the damage of its war. So Ukraine can go into peace talks with the strongest hand possible. https://t.co/CSwWyThJTi — Clash Report (@clashreport) November 28, 2026

"Европа е със сериозна разлика най-големият поддръжник на Украйна. От началото на войната сме предоставили над 235 милиарда евро. Но зад тези цифри стоят реални хора и реални животи", отчете подкрепата на ЕС за Киев председателката на Европейската комисия.

EU's Von der Leyen: Europe is by far Ukraine's largest backer. Since the beginning of the war, we have provided more than €235 billion. But behind these numbers are real people and real lives. https://t.co/HP54j5ZCon — Clash Report (@clashreport) November 28, 2026

Още: ЕС не харесва идея за Украйна, изтъкната от България: Петте големи битки за новия бюджет

Според нея санкциите срещу Москва наистина действат. "Те подкопават основите на руската война. И имаме много показатели, които сочат влошаване на перспективите за руската икономика (...) Путин не може да сломи съпротивата на Украйна на бойното поле. Затова вместо това се опитва да сломи духа на Украйна. Той няма да успее. Украинският народ ще продължи да се държи изправен гордо. А Европа ще продължи да стои редом с него както във война, така и в мир", категорична е Фон дер Лайен.

Още: ЕК представи 22-ри пакет санкции срещу Русия: Който се е бил за Путин в Украйна, няма да види виза за ЕС (ВИДЕО)

EU's Von der Leyen: Sanctions do work. They erode the foundations of Russia's war. And we have many indicators pointing to a worsening outlook of the Russian economy. https://t.co/lVtVpPaJbV — Clash Report (@clashreport) November 28, 2026

EU's Von der Leyen: Putin cannot break Ukraine's resistance on the battlefield. So instead, he tries to break Ukraine's spirit. He will not succeed. The Ukrainian people will continue to stand tall. And Europe will continue to stand with them in war and in peace. https://t.co/2OVT1XesYH — Clash Report (@clashreport) November 28, 2026

Фон дер Лайен посочи, че Русия "плаща все по-висока цена за войната си. На бойното поле нейната офанзива е в застой. През септември и октомври Русия загуби повече територия, отколкото спечели. И дори това се случи с огромни човешки жертви – над 50 000 жертви само през октомври", цитира тя данни, които представиха и от НАТО по-рано.

EU's Von der Leyen: Russia is paying an increasingly heavy price on its war. On the battlefield, its offensive has stalled. In September and October, Russia lost more territory than it gained. And even this came at an enormous human cost, more than 50,000 casualties in October alone. — Clash Report (@clashreport) November 28, 2026

Още: След рекордния бюджет за война Русия се ядоса на 100-те милиарда евро от ЕС за Украйна: Това не е пътят към мира! (ВИДЕО)

На този фон - Bloomberg публикува материал, според който Европейският съюз подготвя нови заеми и безвъзмездни средства на стойност десетки милиарди евро, за да замести военните способности на САЩ. Приоритетните области включват интегрирана противовъздушна и противоракетна отбрана, както и разузнаване, наблюдение и проучване. Програмата трябва да стартира през втората половина на 2027 г., като размерът ѝ все още се обсъжда.

Новият кръг на финансиране ще бъде продължение на миналогодишната програма Security Action for Europe (SAFE) на стойност 150 милиарда евро. Тя предостави на държавите членки на ЕС евтино финансиране за спешни нужди в областта на отбраната след десетилетия на недостатъчни разходи. България също се възползва от нея: Тихият лидер: България се е включила във всички 5 общи мегапроекта на ЕС в отбраната.

Сега длъжностните лица се фокусират върху техническите и логистичните способности, необходими за конфликти в голям мащаб. Европейските държави остават критично зависими от Съединените щати по отношение на така наречените „стратегически фактори“ - оборудване, което позволява на армиите да разгръщат, поддържат и координират операции, както и да събират разузнавателна информация. Държавите членки на ЕС са постигнали малък напредък по отношение на тези пропуски - настоящият бюджет, който е в сила до 2027 г., не осигурява достатъчно финансиране. Окончателният вид на програмата ще зависи от преговорите с държавите членки на ЕС и НАТО. Ще се вземат предвид и капацитетите, които САЩ понастоящем поддържат в Европа или които ще решат да изтеглят.

Володимир Зеленски: Имаме нужда от силния партньор САЩ, който да не подкрепя агресора

"Много европейци разбраха, че се нуждаят от Украйна, защото Украйна е силна. С Украйна в НАТО те могат да разчитат на нашите войници, на нашата армия, на нашия народ, на мен. Ето защо искат да сме в НАТО", каза в този контекст украинският президент Володимир Зеленски в интервю за BBC. Но добави: "Не чух много ясно изказване от страна на президента на Съединените щати. Говорим за гаранции за сигурност, но не и за НАТО".

Zelensky: A lot of Europeans understood that they need Ukraine because Ukraine is strong. With Ukraine in NATO, they can count on our soldiers, on our army, on our people, on me. That's why they want us in NATO. https://t.co/kZHVtd31vG — Clash Report (@clashreport) November 28, 2026

Още: Зеленски сряза Тръмп: Приятел с Путин е като приятел с Хитлер. В Либия ВСУ не действат сами

Пред камерата на британската телевизия той разкритикува остро американския си колега Доналд Тръмп заради това, че републиканецът нарече Владимир Путин "приятел" по време на срещата им с китайския лидер Си Дзинпин в Шънджън. "Как можем да гледаме на убиеца, когато Съединените щати казват, че той е приятел, добър приятел? Не, той не е приятел", заяви Зеленски.

Zelensky: How can we look at the killer when the United States says he's a friend, a good friend? No, he's not a friend. https://t.co/h72tN12oLB — Clash Report (@clashreport) November 28, 2026

"Съединените щати, които биха могли да ни предоставят ракети, решиха да не го правят. Понякога ни помагат, понякога не. Но това не може да се сравни с подкрепата, която САЩ оказват на Близкия изток", подчерта отново двойния аршин на Тръмп украинският лидер. Вероятно той говори за забавените от Щатите ракети прехващачи за системите Patriot - между 47 и 60 от тях са платени от европейските страни, но още не са пуснати като доставка от американския военен министър Пийт Хегсет, според оценки на Зеленски и на изданието Financial Times: САЩ бавят десетки ракети Patriot за Украйна, платени от Европа - руските балистични оръжия остават без "противоотрова".

Zelensky: The United States, which can give us missiles, decided not to do it. Sometimes they help, sometimes not. But it's not comparable with the United States' support for the Middle East. https://t.co/Kp5jxJCcBA — Clash Report (@clashreport) November 28, 2026

Относно руския отказ за чуждестранен военен контингент в Украйна, който да гарантира спазване на потенциално бъдещо мирно споразумение, Зеленски коментира: "Американците ни казаха: „Не сме сигурни, че базите може да са там“, защото става въпрос за НАТО. В Близкия изток също не са част от НАТО, но там имате бази, ракети Patriot, отбранителни системи и войници. Зависи от САЩ - дали те искат, или не. Не съм сигурен дали когато са изграждали своите бази, са попитали иранците дали могат да ги построят, или не".

Zelensky on American bases in Ukraine: The Americans told us, "We are not sure that bases can be there," because it's about NATO. In the Middle East, they are also not in NATO, but you have bases, Patriots, defense systems, and soldiers there. I'm not sure that when they built their bases, they asked the Iranians whether they could build their bases or not. So it's up to the United States whether they want to or not. — Clash Report (@clashreport) November 28, 2026

Президентът на Украйна повтори очевидното - че руският диктатор Владимир Путин не иска да прекрати войната в Украйна, нещо, което от Кремъл публично повтарят и не крият. А САЩ междувременно не оказват достатъчно силен натиск върху агресора, напротив - правят го срещу жертвата. "Целта на Путин е да ни унищожи напълно. Путин никога няма да промени целите си", смята Зеленски. "Посредникът пита: „Готови ли сте да спрете?“ И едната страна отговаря „да“. А след това питате другата страна: „Готови ли сте да спрете?“, и тя отговаря „не“. В този момент е много важно САЩ да се покажат като силна страна и да кажат: „Не, вие трябва да спрете. Аз съм посредникът. Те са готови, а вие – не". Те трябва да окажат натиск върху ситуацията. Ето защо са посредници", добави той. "Не става въпрос за удобни преговори. Става въпрос за силна държава, която може да окаже натиск, защото тази държава има сила и се ползва с уважение".

Zelensky: Putin's goal is to destroy us totally. Putin will never change his goals. https://t.co/Ii5qK81iKJ — Clash Report (@clashreport) November 28, 2026

Zelensky: The mediator asks, "Are you ready to stop?" And one side says yes. And then you ask the other person, "Are you ready to stop?" And he says no. At this moment, it is very important to be the United States of America, to be strong and say, "No, you have to. I'm the mediator. They are ready, you are not." They have to put pressure on the situation. That's why they are mediators. It's not about comfortable talks. It's about a strong country that can put pressure because this country has power and respect. — Clash Report (@clashreport) November 28, 2026

Още: Тръмп призна кой по-добре от него ще извоюва мир в Украйна. Видими данни, че Ким е спрял снарядите за Русия (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Не се нуждаем от сигнали от Съединените щати, които можем да получим и от Русия. Имаме нужда от сигналите на истински, полезен съюзник, който може да окаже натиск върху Русия", припомни той на Тръмп как се действа като медиатор. По думите на Зеленски - Съединените щати не могат да бъдат просто неутрален посредник, защото когато се опитваш да бъдеш напълно неутрален спрямо агресора, автоматично вече не си неутрален, тъй като това означава, че подкрепяш и двете страни. "Това не е правилно", смята Зеленски.

Zelensky: We don't need signals from the United States which we can get from Russia. We need the signals of a real, helpful ally who can push Russia. The United States can't be just a neutral mediator, because when you try to be very neutral with the aggressor, automatically you are not neutral, because it means that you support both sides. It means you support the victims and you also support the aggressor. It's not right. — Clash Report (@clashreport) November 28, 2026

"Винаги сме повдигали въпроса, че ни е нужно не само примирие, но и гаранции за сигурност. Но американците ни казаха: „Трябва да приемете само примирие, в противен случай ще сметнем, че не искате да спрете тази война". Приех го през 2025 г. и виждате, че нищо не се е променило от 2025 г. насам", припомни Володимир Зеленски, който не спира да предлага инициативи за примирие и траен мир, които обаче не срещат отзвук от Кремъл. Русия уж също иска "дългосрочен мир", а не прекратяване на огъня - според нея така Украйна само щяла да се подсили и да продължи войната. Именно това е нещото, което Руската федерация би направила, ако се постигне мир без солидни гаранции за сигурност на украинската страна, смятат международните експерти, анализатори и множество световни лидери.

Zelensky: We always raised the issue that we need not just a ceasefire, but security guarantees. But the Americans told us, "You have to accept just a ceasefire; otherwise, we will feel that you don't want to stop this war." I accepted it in 2025, and you see that nothing has changed since 2025. — Clash Report (@clashreport) November 28, 2026

Още: Зеленски забрани на медиите да показват щетите след руските удари: Какво точно остава в тайна

Зеленски заяви още, че временните ограниченията върху Starlink и военната ѝ версия Starshield са решение на американската страна - конкретно на SpaceX, но не можа да посочи кой носи политическата отговорност за това. Той сравни ситуацията с игра на пинг-понг, при която в САЩ си прехвърлят отговорността.

Zelensky said restrictions on Starlink and Starshield are a decision by the American side, but could not identify who was responsible. He compared the situation to ping-pong, with US parties shifting responsibility, and drew a parallel with Patriot missile deliveries. #Ukraine https://t.co/BrBPssXe6R — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 28, 2026

Отново критики към Джаред Къшнър - този път за гаранциите за сигурност по член 5

Гаранциите за сигурност, дадени от Тръмп на Украйна, могат да се окажат също толкова безсмислени, колкото обещанията на Великобритания към Полша през 1939 г., твърди американският политолог Елиът Коен. Той разкритикува изявлението на пратеника за мир на американския президент и негов зет Джаред Къшнър, че САЩ са готови да предоставят на Украйна гаранции по модела на член 5 от Устава на НАТО, но само ако вероятността те да бъдат приложени е изключително ниска. Според Коен това е обещание, дадено при условие, че никога няма да се наложи да бъде изпълнено. Той посочва, че дори член 5 на НАТО не задължава автоматично съюзниците да влязат във война - всяка страна сама решава какви действия да предприеме при нападение срещу неѝн съюзник: Не е само член 5 на НАТО: Какво предвижда един позабравен и дори по-силен щит на ЕС в ерата на хибридната война.

Политическият анализатор счита за абсурдно, че администрацията на Тръмп се опитва да преобразува европейската сигурност, като едновременно с това отслабва връзките със съюзниците и намалява ангажиментите си към тях. „Възпиращият ефект е резултат от способността и готовността да се води война, а не техен заместител“, подчерта Коен в своя статия за списание The Atlantic.

Самият Къшнър счита войната на Русия срещу Украйна за „недоразумение“, което може да бъде разрешено чрез отстъпки към Владимир Путин. Това е заключението, до което стига редакторът от британското издание The Guardian Патрик Уинтур след 70-минутно интервю със зетя на Доналд Тръмп. Джаред Къшнър нарече Путин „майстор на политиката“ и „историческа фигура“, описа го като сдържан и свърза избухването на войната с грешки, допуснати от САЩ и Европа, включително разширяването на НАТО. Той определи военната помощ за Украйна като „прокси война“ срещу Русия.

Снимка: Kremlin.ru

Още: "Отговорите му разкриваха наивно пристрастие в полза на агресора": Журналист с остри критики към Джаред Къшнър

Сред предложенията на Къшнър са възстановяването на Съвета НАТО-Русия и осигуряването на присъединяването на Украйна към ЕС, с гаранции за сигурност по модела на член 5 от Договора за НАТО. Уинтур отбелязва обаче, че нито Киев, нито Москва са подкрепили плана, а Европа е реагирала с предпазливост. Журналистът счита, че зад опитите на Къшнър да „разбере и двете страни“ се крие пристрастност в полза на агресора - вместо да признае отговорността на Кремъл, той предлага да се намерят нови отстъпки, които да се предложат на Путин. Политици в ЕС вече призовават зетят на Тръмп да бъде изключен от преговорите, като твърдят, че той повтаря „чиста кремълска пропаганда“, пише междувременно Politico.

Новият Конгрес на САЩ дава надежди на Киев. В него от януари 2027 г. демократите ще имат мнозинство и в двете камари и може да приемат закон, задължаващ администрацията да подкрепи Украйна и Тайван, пише The Washington Post в свой материал от 27 ноември. Американски сенатори се срещнаха с представители на съюзнически държави на Международния форум по сигурност в Халифакс, Канада. Участниците във форума прогнозират, че Конгресът ще приеме закони, изискващи от администрацията да подкрепи Тайван и Украйна. Демократичният сенатор Анди Ким не изключва възможността президентът също да подкрепи такива мерки.

Още: Новият Конгрес на САЩ ще опита да принуди Тръмп да подкрепя Украйна

Европейски официални лица призоваха новия Конгрес на САЩ да засили подкрепата за Украйна. В началото на 2025 г. Тръмп спря по-голямата част от помощта за сигурност за Киев и забави отпускането на средства, които законодателите вече бяха одобрили. „Знаете ли, ако включите финансирането за Украйна в законопроект с някои други неща, които харесва Тръмп, може би той ще реши да не наложи вето върху законопроекта“, казва сенатор Ким. Явно решението е това "нещо" да бъде Тайван - демократично самоуправляващия се остров, към който Китай и президентът Си Дзинпин проявяват апетити, като дори не изключват военна сила за така нареченото "обединение" с континенталната част на Китайската народна република.

Democrats plan a clever move to force Trump to help Ukraine. A special bill is designed to require the administration to support Ukraine and Taiwan. Republicans have also unexpectedly thrown their support behind the measure. https://t.co/vT8cZlm1Gm — NEXTA (@nexta_tv) November 28, 2026

Според Ким през следващата година Конгресът ще бъде много по-решителен в подкрепата си за НАТО и съюзниците. „Може би няма да успеем да променим поведението на Тръмп, но поне можем да се изкажем като Конгрес – и вярвам, че ще го направим – по много по-силен и категоричен начин за това колко ценим съюзите“, заяви той.

В същото време някои законодатели и дипломати изразяват съмнения, че Конгресът ще успее да ограничи правомощията на президента. На форума са били изразени опасения, че Тръмп или ще наложи вето върху новите закони, или ще намери начин да ги пренебрегне.

Оръжието за Украйна: важни новини

И докато Щатите - с президент Тръмп и две камари на Конгреса, контролирани от републиканците, - едва помагат на Украйна във военно отношение, а дори може да се каже, че в последните месеци ѝ пречат, то Германия продължава да поддържа Киев като най-важния европейски съюзник. Бундестагът одобри федералния бюджет за 2027 г. с 317 гласа „за“ и 260 „против“. Около 12 милиарда евро са отпуснати за подкрепа на Украйна, докато разходите за отбрана на Германия ще се увеличат до близо 140 милиарда евро – най-високото им ниво от края на Студената война насам.

Още: Израел и Великобритания помагат на Украйна да срине окончателно Кримския мост

Германия и Украйна също така значително разширяват военното си сътрудничество, съобщава Die Welt, позовавайки се на вътрешни документи на германското правителство. Плановете включват съвместно разработване на търсач за крилатата ракета „Нептун“, интегриране на украински ракети прехващачи в германската система за противовъздушна отбрана, финансиране на над 2000 оръжия с голям обсег от типа „Барс“ за 330 милиона евро, придобиване на крилати ракети „Фламинго“ за тестове и участие в разработването на украинската система за противоракетна отбрана „Фрейя“ - антибалистична защита, която ще обхване част от Европа.

Germany and Ukraine are significantly expanding military cooperation, WELT reports, citing internal German government documents. Plans include jointly developing a seeker for the Neptune cruise missile, integrating Ukrainian interceptor missiles into a German air defense system, financing over 2,000 Bars long-range weapons for €330 million, acquiring Flamingo cruise missiles for testing and participating in the development of Ukraine's Freyja missile defense system. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 28, 2026

Шведската отбранителна компания Saab получи поръчка на стойност 450 милиона евро от Министерството на отбраната на Украйна за радарни системи Giraffe 1X. Доставките са планирани за 2027 г. Мобилните 3D радари осигуряват 360-градусово въздушно наблюдение, като откриват дронове, ракети и самолети.

Полският външен министър Радослав Сикорски пък заяви, че Русия би могла да опустоши Киев, без изобщо да спира украинските сили на фронта. Той подчерта ударите на Украйна срещу руски военновъздушни бази, Кримския мост и военните кораби в Либия. Топ дипломатът на Варшава се подигра как Москва отрича украинската държавност, която в същото време ѝ причинява тежки главоболия.

Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski said Russia could depopulate Kyiv without stopping Ukrainian forces on the front. He highlighted Ukraine's strikes against Russian airbases, the Kerch Bridge and a warship in Libya, mocking Moscow's previous denial of Ukrainian nationhood. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 28, 2026

Още: След украинския удар: Русия върнала обратно две флотилии, запътили се към Либия

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 28 ноември е имало 131 бойни сблъсъка спрямо 146 на 27 ноември. Според последната налична информация руснаците са хвърлили 231 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 14 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 1994 изстреляни снаряда, като тук разликата е с 46 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 8377 FPV дрона, което е с около 485 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

12 руски пехотни атаки са извършени в направлението от Торецк към Константиновка според украинския генщаб, но едва 8 са били в Покровското направление, на югозапад - Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) твърдят, че всички осем са били отбити. За второ поредно денонощие числата в двете направления са едни и същи, а тенденцията е за потвърждаване на данни на украински военни Telegram канали от предните дни, че постепенно руската военна активност при Добропиля (северно от Покровск) намалява, явно заради все по-лошото време. Западно от Гуляйполе, в Запорожка област, е имало 11 отблъснати руски пехотни атаки, докато в Славянското и Лиманското направление атаките са били общо 11, съответно 7 и 4. В Краматорското направление не е имало активни руски действия, а в Купянското руските сили са атакували три пъти за денонощието, твърдят ВСУ.

Още: Русия воюва все повече с Европа, в Европа изгряват вътрешни врагове (ОБЗОР - ВИДЕО)

Според американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), който следи изкъсо и най-малките движения по фронтовата линия чрез геолокализирани кадри, през изминалото денонощие няма нито украински, нито руски напредък в която и да е част от линията на контакт.

Осми въздушнодесантен корпус на Украйна нанесе удар по руски логистичен център в Снагост, руската област Курск, като използва ударен дрон и система HIMARS. Били са поразени пет превозни средства и 20 руски военнослужещи, сред които е бил убит командирът на група доброволци от „БАРС-Курск“ с позивна „Руски“, твърди корпусът.

Ukraine's 8th Air Assault Corps struck a Russian logistics hub in Snagost, Kursk Oblast, using a strike drone and HIMARS. Five vehicles and 20 Russian servicemen were hit, including a reportedly killed commander of a BARS-Kursk volunteer unit group with the callsign Russkiy. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 28, 2026

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи, че нейният Център за специални операции „Алфа“ е поставил нов седмичен рекорд по отношение на загубите на руски личен състав. Според СБУ през изминалата седмица подразделението е потвърдило 4932 жертви сред руските военни, от които 3314 убити и 1618 ранени (ВИДЕО 18+).

Украинските сили нанесоха удар по постоянната база на руския център за безпилотни операции „Рубикон“ в окупирания Бердянск, като унищожиха тренировъчни съоръжения, жилищни помещения за личния състав и складове за безпилотни летателни апарати, похвалиха се от отговорното подразделение. Били са засегнати и членове на командния състав. Предварителните данни сочат над 30 убити и до 70 ранени, гласи украинската информация.

‼️Ukrainian forces struck a permanent base of Russia's Rubicon drone warfare center in occupied Berdyansk, destroying training facilities, personnel quarters and drone storage sites. Command personnel were also hit. Preliminary losses exceed 30 killed and up to 70 wounded. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 28, 2026

Вижте какво се случи във войната на дронове между Украйна и Русия през нощта: Над 1000 дрона над Русия, Украйна подпали свой "любим" завод за ракетно гориво (ВИДЕО).