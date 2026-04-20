Имени дни през май 2026 г.

Май месец вече чака зад вратата, за да влезе в живота ни със свежест, зеленина и много приятни поводи за срещи и празнуване с любимите ни хора. Ето кога се падат всички имени дни през месеца. Това е времето, в което поздравяваме хората с красивите имена Мая, Борис, Георги, Гергана, Елин. В този месец тази година попада и празникът Възнесение Господне, в който отбелязваме и Спасовден.

1 май

В първия ден от месеца своя имен ден отбелязват всички, които носят името Мая, Майа, Майя, Еpмeнко, Ермелина, Мая, Тамара. Денят е официален празник, на който се отбелязва Денят на труда. Обявен е за почивен ден.

2 май

На този ден отдаваме почит на Св. равноапостолен цар Борис-Михаил, покръстител на българския народ. Тогава своя имен ден празнуват Борис, Борил, Борислав, Бориса, Борислава, Боряна.

5 май

На 5 май се почита Св. Ирина Македонска. На този ден имен ден празнуват всички, които се казват Ирина, Бранимир, Мирослав, Стрезимир1 Бранимира, Ирена, Мира, Мирослава.

6 май

На 6 май е Гергьовден и отбелязваме Деня на храбростта и българската армия. Тогава се почита Св. Георги. Своя имен ден празнуват Георги, Генчо, Ганчо, Гео, Гоце, Йовко, Йово, Галя, Гергана, Гинка, Йова, Йовка.

9 май

На този ден се отбелязва т. нар. летен Никулден и тогава своя празник отбелязват хората с името Кольо, Колю, Ненко, Нено, Никола, Николай, Нино, Ненка, Никол, Николета, Николина, Николинка, Нина, Нинка, Ница. Тогава се почита и паметта на Св. Христофор и имен ден имат и мъжете със съответното име.

11 май

На 11 май имен ден празнуват всички, които носят името Кирил, Киро, Методи, Методий, Кирила, Кирина.

12 май

На този ден своя имен ден отбелязват хората с имената Искрен, Герасим, Геро, Искра, Герда.

13 май

На този ден своя празник отбелязват мъжете, които носят името Аргир.

На 14 май

На тази дата своя имен ден празнуват мъжете, които носят името Сидер и жените с името Клавдия.

21 май

На 21 май църквата почита Св. равноапостоли Константин Велики и майка му света царица Елена. Тогава празнуват Елиан, Елин, Константин, Костадин, Стайко, Стамат, Стамен, Станил, Станиш, Станой, Стерю, Щерю, Стоян, Трайко, Траян, Алена, Ела, Елена, Елиана, Елка, Елеонора, Елина, Константина, Костадина, Костандинка, Станка, Стояна, Стоянка. На тази дата през 2025 г. се отбелязва Възнесение Господне. Това е и Спасовден. Имен ден имат Спас, Спаска, Спасиана и Сотир.

24 май

В деня на българската писменост почитаме паметта на Светите братя Кирил и Методий. Своя празник отбелязват Кирил, Киро, Методи, Методий, Кирила, Кирина.

30 май

На 30 май имен ден имат: Емил, Емилиан, Емилиян, Емо, Ема, Емилиана, Емилия.

