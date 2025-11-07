Издирва се! Виждали ли се това момиче? (СНИМКИ)

От планинската спасителна служба издирват млада жена. В съобщението е посочен телефонен номер на майката на момичето. По последна информация Стефани е видяна да се качва нагоре на 6.11.2025 г. в 17:06 ч. близо до резиденция Бояна. Майката допълва, че момичето обича планината. Нейните любими места са хижа и връх “Камен дел”, Копитото, Боянски водопад и други. Възможно е да се движи по маршрут без маркировка и извън очертани пътеки.

Издирват жена изчезнала на Витоша

Облекло

Когато е излязла Стефани е била облечена с бяло яке до коляното, кафяв анцуг и сиви туристически обувки. Има черна къса коса и е висока около 1,70. В себе не носи нито лични документи, нито пари, нито телефон, нито челник, за да вижда през нощта. " Моля, ако някой има информация за това момиче да се свърже с 0884512230 - майка ѝ.", призовават от Планинската спасителна служба.

Издирват 15-годишно момиче от Благоевград (СНИМКА)

е

Припомняме, че в началото на месеца имаше съобщение за друга издирвана жена, загубила се в района на Северна Витоша, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Спасителите казаха, че данните за местоположението ѝ са разнопосочни. През август 2024 г. друга млада жена се загуби на Витоша.

9-годишно момиче изчезна в София (СНИМКА)