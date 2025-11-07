Любопитно:

Издирва се! Виждали ли се това момиче? (СНИМКИ)

07 ноември 2025, 13:21 часа 223 прочитания 0 коментара
Издирва се! Виждали ли се това момиче? (СНИМКИ)

От планинската спасителна служба издирват млада жена. В съобщението е посочен телефонен номер на майката на момичето. По последна информация Стефани е видяна да се качва нагоре на 6.11.2025 г. в 17:06 ч. близо до резиденция Бояна. Майката допълва, че момичето обича планината. Нейните любими места са хижа и връх “Камен дел”, Копитото, Боянски водопад и други. Възможно е да се движи по маршрут без маркировка и извън очертани пътеки.

Издирват жена изчезнала на Витоша

Облекло

Когато е излязла Стефани е била облечена с бяло яке до коляното, кафяв анцуг и сиви туристически обувки. Има черна къса коса и е висока около 1,70. В себе не носи нито лични документи, нито пари, нито телефон, нито челник, за да вижда през нощта. " Моля, ако някой има информация за това момиче да се свърже с 0884512230 - майка ѝ.", призовават от Планинската спасителна служба.

Издирват 15-годишно момиче от Благоевград (СНИМКА)

е

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че в началото на месеца имаше съобщение за друга издирвана жена, загубила се в района на Северна Витоша, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Спасителите казаха, че данните за местоположението ѝ са разнопосочни. През август 2024 г. друга млада жена се загуби на Витоша. 

9-годишно момиче изчезна в София (СНИМКА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Издирване Витоша издирва се жена
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес