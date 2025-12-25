Спорт:

Лошото време спря ферибота Оряхово-Бекет

25 декември 2025, 08:31 часа 300 прочитания 0 коментара
Лошото време спря ферибота Оряхово-Бекет

Фериботната платформа, обслужваща граничния преход "Оряхово - Бекет", временно преустановява работа поради лоши метеорологични условия (силен порив на вятъра и мокър сняг). Това съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" в информация за ситуацията към 6:00 часа. Платформата се намира на българска територия. Няма изчакващи моторни превозни средства. При подобряване на метеорологичните условия, нормалният ритъм на работа ще бъде възстановен.

Заради силен вятър: Временно спират ферибота Оряхово - Бекет

Интензивен трафик

Интензивен е трафикът на гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция - "Капитан Андреево" и "Лесово", на изход за товарни автомобили. На границата със Сърбия трафикът е интензивен на ГКПП "Калотина" на вход за леки автомобили.

Още: Ниско ниво на Дунав: Спряха ферибота Оряхово - Бекет

През граничния преход "Капитан Петко Войвода - Орменон" няма да бъдат допускани товарни автомобили на вход и изход от България към Гърция. Причината е стачна блокада на гръцка територия, а информация за това е получена в Регионалната дирекция "Гранична полиция" в Смолян. Във връзка със стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с Гърция. 

Пуснаха ферибота Оряхово - Бекет

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границата с Република Северна Македония. 

Временно спират ферибота Оряхово - Бекет

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Ферибот Оряхово гранична линия
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес