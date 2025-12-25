Кабинетът подаде оставка:

Коледните традиции и вярвания в Родопите

25 декември 2025, 08:55 часа 290 прочитания 0 коментара
Честита Коледа! Да има здраве, щастие и мир. Традициите по Коледа винаги са красиви и интересни, но и различни, в зависимост от региона на България. Ето какви са  традициите, вярванията и обичаите на Коледа в Родопите. В миналото Коледа в Родопите се нарича Годишовден, което означава специален празник. На Коледа характерно за Смолянско е така нареченото каладосване.

Моминско гадаене

Това е специално моминско гадание, което се извършва преди всичко в източните части на областта и някои селища по течението на река Арда, много популярно е в Рудозем и Мадан, съобщи БНР.

В нощта срещу Коледа момите от една махала се събират и отиват заедно на реката, където се извършват специални обредни действия, като символично се засява жито и се вярва, че ще сънуват през нощта бъдещия си жених. До 70-те – 80-те години на миналия век този обичай е бил доста популярен.

Снимка: iStock

Поганни дни

Все още обаче се тачи вярването, че по време на Коледа и Бъдни вечер след полунощ започват така наречените поганни дни. Това са дните, в чиито нощи обикалят нечистите сили и човек по някакъв начин трябва да се предпазва от тяхното посегателство върху дома.

Срещу влизането на поганците в дома е горяло огнището през цялата нощ и най-възрастният човек в семейството е подклаждал огъня. Освен това се прехвърляли с прясно начупени елови клонки три пъти покрива на къщата.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Родопи Традиции Коледа обичаи
