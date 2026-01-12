Изграждаме нови центрове за мигранти

Два нови центъра от затворен тип за настаняване на мигранти ще изгради България до края на 2026 г. и началото на 2027 г.

Този ангажимент за страната ни идва съгласно разпоредбите в новия Пакт за миграцията и убежището на Европейския съюз, който ще започне да се прилага от 12 юни тази година за всички страни-членки.

Обмисля се възможността центровете за мигранти да бъдат разположени в по-малки общини, за да се осигурят нови работни места за местното население. Това заяви председателят на Държавната агенция за бежанците Иван Иванов.

Хората да не се плашат

"По отношение на инфраструктурното обслужване и изискванията на пакта, България има задължението да изгради 2 нови центъра от затворен тип. В момента проучваме дислокацията - къде могат тези центрове да бъдат построени. Считам, че целесъобразно е да бъде в по-малки населени места", коментира той.

Иванов допълни, че хората не би трябвало да се страхуват, тъй като става въпрос за места от затворен тип, предаде БНР.

"Тоест хората, които ще бъдат вътре - бежанците - няма да имат достъп извън тези центрове. Няма изискване да бъдат в близост до границата, но моето виждане е, че е хубаво да бъдат в усвоени терени на бивши казарни, използвани от Българска армия, които в момента са имоти с отпаднала необходимост. И нека честно да си кажем - тези имоти пустеят, така че могат да бъдат използвани по целесъобразност", заяви той.

Източник: БГНЕС

Не очакваме бежанска вълна, но взимаме мерки

"70% по-малко са потърсилите международна закрила у нас граждани на трети страни през изминалата година в сравнение с предходната 2024 г. Миграционният натиск намалява не само в България, но и в Европа", обяви по-рано Иванов.

"Но много е важно, анализирайки динамиката на миграционния процес, да се има предвид, че в Турция – нашата южна съседка, има над 3.5 млн. души бежанци. Отчитаме факта, че Турция има безвизов режим с повече от 60 държави в света, което предполага възможността те, пребивавайки в Турция, да преминават нашата граница, попадайки в ръцете на трафиканти, на път за Централна и Западна Европа", посочи председателят на Държавната агенция за бежанците.

Той добави, че България не очаква бежанска вълна, но взима мерки за подсигуряването на динамичния мигрантски процес.

Данните обаче сочат, че все повече икономически мигранти от Северна Африка и Южна Азия се насочват към България на път към западна Европа.

Новият Пакт за миграцията и убежището, който влиза в сила от юни 2026 г. трябва да обедини усилията на Европа за едни по-бързи процедури за убежище. Същевременно новият регламент дава възможността за един по-строг контрол на външните граници, гарантира ефикасни и единни процедури, както и справедливо споделяне на тежестта между държавите-членки.

В тази връзка разработваме и Нов закон за международна закрила, посочи още Иван Иванов.