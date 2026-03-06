Има ли чистка на директори в МВР след "Петрохан"? Министърът даде отговор

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев заяви в Народното събрание, че няма уволнени или отстранени полицаи по случая "Петрохан". По думите му четирима ръководители в системата на МВР са били единствено временно преназначени.

Става дума за старши комисар Пламен Томов - директор на Областната дирекция на МВР в Монтана, старши комисар Тихомир Ценов - директор на ОДМВР-София област, главен комисар Боян Раев - директор на ГДБОП, и главен комисар Захари Васков - директор на Главна дирекция "Национална полиция".

Темата бе поставена по време на парламентарен контрол след искане на парламентарната група на "Има такъв народ", които настояха за обяснение защо са били отстранени водещи фигури от системата на МВР във връзка с разследването по случая "Петрохан".

Дечев обясни, че посочените ръководители не участват пряко в разследването, а изпълняват административни и организационни функции.

"Цитираните лица не са преки участници в разследването, а в качеството си на ръководители са осъществявали административни и организационни функции. Всички служители, пряко ангажирани с работата по случая, т.е. разследващи полицаи и оперативните работници продължават да изпълняват указанията на наблюдаващия прокурор и да извършват необходимите процесуално-следствени и оперативни действия за установяване на обективната истина", заяви вътрешният министър.

Той подчерта, че четиримата ръководители не са уволнени и не са отстранени, а са временно преназначени в звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи.

Изборите

По време на изслушването Дечев коментира и подготовката на МВР за предстоящите на 19 април предсрочни парламентарни избори. Той призова служителите на министерството да работят активно за гарантиране на честен вот.

"За да не допуснем повторно касиране на избори, трябва да сме сигурни в хората, с които работим на терен. Ролята на ръководителите на областни дирекции в осигуряването на честни, прозрачни и демократични избори е изключително голяма и отговорна. Доверието в работата на МВР е изключително важно", каза министърът.

По думите му провеждането на честни и законосъобразни избори е сред основните приоритети на служебното правителство.

"Аз, моят екип и служебният премиер Андрей Гюров не искаме да виждаме сцени, подобни на последните предсрочни парламентарни избори или от местните през октомври в Пазарджик. Не желаем повторно решение на Конституционния съд, с което бяха частично касирани изборите от октомври 2024 г.", добави Емил Дечев.