10 януари 2026, 17:21 часа 287 прочитания 0 коментара
Молбите за убежище в ЕС са намалели през 2025 г.

Броят на молбите за убежище, регистрирани от властите в страните членки на Европейския съюз, отново е спаднал през миналата година – този път с 20% на годишна база. Предварителните данни показват, че от началото на януари до средата на декември миналата година в 27-те членки на ЕС и партньорските страни Норвегия и Швейцария са регистрирани около 780 200 молби, според поверителен доклад на Европейската комисия. 

Поверителната информация, която е била предадена на държавите членки на ЕС, е била получена от германския вестник "Велт ам Зонтаг". 

Данните представляват спад с около една пета в сравнение със същия период през 2024 г. Това може да се дължи главно на намаляването на молбите за убежище от бежанци от Сирия, се посочва в доклада, цитиран от ДПА. 

След свалянето от власт на дългогодишния сирийски президент Башар Асад в края на 2024 г. сирийците се надяват на по-добро бъдеще, което води до по-малко миграция в чужбина. 

В началото на този месец германското Министерство на вътрешните работи съобщи, че в страната са пристигнали значително по-малко кандидати за убежище. Според официални данни броят на първоначалните молби е спаднал с 51% до 113 236 през 2025 г. в сравнение с 2024 г.

През отчетния период в Германия са подадени общо около 149 100 молби. Следват Франция с 148 600 молби, Испания с 137 300 молби и Италия с 125 800 молби.

Урсула фон дер Лайен иска "Фронтекс" да разполага с три пъти повече граничари

