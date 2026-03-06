"Вече си плащаме сами": Дубай спира да поема хотелите на блокираните туристи

Блокирани българи я Дубай се оплакаха, че имат сериозни финансови затруднения. Васил Любомиров сподели в ефира на Нова нюз, че от снощи си плащат престоя в хотела сами. "За пет човека две нощувки ни струват 420 евро. До вчера ги покриваха, но вече не", сподели сънародникът ни. След изтичане на първоначалните им резервации от хотела поискали да освободят стаите, но с помощта на туристически гид ситуацията била временно решена и те останали в обекта.

В очакване да бъдат евакуирани

Той алармира и за съмнителни критерии при извеждането на хората. "При такива бедствени положения първо се качват стари хора, бременни, жени. Тук обаче се появиха някакви VIP персони, които ги изкараха много бързо", възмути се той.

Любомиров разказа и че въпреки подадените документи във всички системи на МВнР, той и неговата група все още не са получили никакво известие за евакуация. "За мен това не е държава. Ние сме от първите и де факто сме забравени", сподели той.

По думите му ситуацията на летището в Дубай остава хаотична - гишетата не работят, поставени са бариери, а евакуацията зависи от бордните карти, които туристическите агенции трябва да осигурят.

В същото време атаките в региона продължават. "Снощи в 20:00 часа имаше нова вълна от евакуационни съобщения", каза той.

Кирил Маслинков пък сподели, че сънародниците ни са подложени на объркване заради противоречиви съобщения от страна на официалните власти и туристическите агенции. "Заливат ни с информация от Външно министерство, от консулството, от туроператора – в болшинството си информациите са взаимно изключващи се", разкри той. И даде пример с това как в един момент им се обяснява, че туроператорът трябва да ги извози, а час по-късно получават съобщение за предстоящи евакуационни полети.

Основният проблем според него е липсата на прозрачен принцип за подбор на хората, които се качват на самолетите. "Не е ясен принципът – дали е възрастов, или някакъв друг. Тази нощ в 2 часа, в нашия хотел, в който има 140 български туристи, получиха такова съобщение точно 11 човека. Всички останали нямаме такова съобщение", обясни той.

Маслинков отправи конкретен призив към българските власти. "Да ни кажат по кой принцип и признак ще бъдат извозени туристите – възрастов или какъвто и да е. Ако знам, че ще летя в неделя, всичко е окей, а ние очакваме всеки момент".