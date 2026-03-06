Евакуирали сме над 1300 души от Близкия изток, кризисният щаб разясни за ВИП привилегиите

България е втората страна от ЕС, която успя да изведе за три дни над 1000 души общо с въздушен транспорт от Обединените арабски емирства (ОАЕ) - на фона на войната в Иран. Това обяви на 6 март Ирена Димитрова, която ръководи Кризисния щаб във връзка с ескалацията на обстановката по сигурността в Близкия изток и подкрепа на българските граждани, намиращи се в региона. Полетът, който се очаква да събере поредната група от български граждани, в момента пътува към Дубай.

Отделно сме оказали евакуация на над 300 души – български граждани, в различни точки от региона: 130 са изведени със самолети, 170 са изведени по сухопътен маршрут.

Има вече отворено въздушно пространство в ОАЕ, което позволява търговски полети. "Усилията на правителството по извеждането на българските граждани не намаляват", заяви зам.-външният министър Велизар Шаламанов, който добави, че "всички ресурси на държавата" са впрегнати и търсим съдействие от всички авиационни оператори.

Още: "Вече си плащаме сами": Дубай спира да поема хотелите на блокираните туристи

Изведените българи по страни

От Оман са изведени 111 души, други 7 души напускат също със съдействие на кризисния щаб и на държавата.

В Кувейт поискалите съдействие са 40 души - първата група ще бъде изведена сухопътно през Саудитска Арабия, после ще се качи на търговски полет.

Що се отнася до Саудитска Арабия, 21 българи са летели от Рияд до Виена - те са дошли от Бахрейн, Саудитска Арабия и Катар.

Още: С извънреден полет: Прибираме още 326 българи от Дубай

В Катар имаме около 310 души, които чакат съдействие. Работи се по вариант за съдействие с партньорски държави за извеждане по суша, защото въздушното пространство е затворено.

От Йордания 130 туристи - български граждани, успяха бързо да се евакуират.

От Ирак 20 българи са евакуирани през Турция.

Що се отнася до Израел, има 14 изведени от посолството ни в Тел Авив - през Египет, оказва се съдействие за още хора, които ще напуснат през Йордания.

Снимка: iStock

Още: Изникна голям проблем в евакуацията на българи от Близкия изток (ВИДЕО)

"Имаме една българска гражданка, която иска да бъде изведена от Иран, скоро ще я изведем през иракската граница, работим с посолството в Багдад", обяви Димитрова от Кризисния щаб. След като вчера стана ясно, че 10 българи от посолството ни в Техеран не могат да напуснат през границата с Азербайджан, днес информацията е актуализирана - те са успели да преминат на азербайджанска територия.

След като се направи още един полет в близките дни, вероятно ще останат още около 100 души, които ще трябва да се евакуират от Близкия изток.

Дублиране на списъци

"Има дублажи и хора, записани на различни места, някои са се прибрали в България. Стиковаме всички данни на хора, които са се прибрали. Ще помогнем на абсолютно всички, които са в бедствие, нека има малко търпение. Такава ситуация отдавна не е имало. Българската държава продължава да оказва помощ", обявиха от Кризисния щаб във връзка със съобщенията за проблеми по евакуацията на хора със здравословни проблеми, семейства с деца и др.

Още: ЕС изпраща самолети за евакуация на граждани от Близкия изток

Външният министър Надежда Нейнски е в контакт с всички външни министри в региона за разрешения за полети, както и в рамките на ЕС да се ползва Механизмът за гражданска защита на ЕС, каза Велизар Шаламанов.

От "Гражданска въздухоплавателна администрация" подават информация относно състоянието на въздушното пространство в региона, затворените летища и възможностите на тези летища, които започват да изпълняват полети. Работят заедно с авиолиниите. "Когато колегите от МВнР имат възможност за следваща група, ще направим координация със съответния оператор", казаха от ГВА.

Днес 326 пътници ще бъдат докарани от Дубай. "Имаме планирани полети в следващите дни – договорени директно между туроператори и авиопревозвачи. Още един полет предстои утре от Дубай. Направена е договорка за полети за прибиране на българските туристи и от Малдивите. В Доха, Бахрейн и Кувейт към момента остават затворени летищата, но сме готови за чартър от съседно летище, ако има такава възможност", обявиха от ГВА.

Кой е всъщност с приоритет?

Снимка: Getty Images

Във връзка с появилите се съобщения за качване на ВИП персони на полети за сметка на болни хора, деца и др., Ирена Димитрова поясни: "Когато хората подават искане за евакуация на имейлите и с обаждане, не желаят да ни кажат дали са самостоятелно пътуващи, дали са с туроператор, или са постоянно пребиваващи граждани там. Обработваме информацията, която имаме, по начина, по който можем. Лично аз съм прозвънила на първите хора, за които съм видяла в списъците, че пише – болен, с дете и т.н. Няма как да се контролира целият процес. Ще прегледаме хората на този полет с 326 души (от Дубай - бел. ред.), защото идеята е следващият полет да се направи с туроператорските компании и да се поеме от Министерството на туризма".

Още: Туроператорите бесни на "по-равни от другите": От Дубай се извозват приоритетно политици и бизнесмени

"Огромни са бройките и обработването изисква дълго време – Министерството на туризма и туроператорите имат готови всички данни, затова те ще могат да вземат следващ полет, който да е възможно най-големият. Цяла вечер сме сравнявали списъците. Има хора, които са записани към туроператори, но са сигнализирали, че са и хуманитарни случаи за извеждане. Има хора, които наистина имат нужда, и хора, които са към генералното консулство в Дубай, искащи да се качат на следващия възможен полет. Затова се получава разнообразното присъствие на хора в тези полети. Няма да оставим (там) български граждани, които искат да се приберат в България", заяви тя.

Велизар Шаламанов поясни, че цялата информация се предава на координационния център, за да се обработва безпристрастно и да няма привилегировани.

От Кризисния щаб посочиха, че настоящата ситуация е необичайна и не е като да се извеждат 50 или 100 души - натискът е огромен.