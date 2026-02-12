Войната в Украйна:

Жълт код за валежи. Времето утре - 13 февруари 2026 г.

12 февруари 2026, 13:00 часа 258 прочитания 0 коментара
Жълт код за валежи. Времето утре - 13 февруари 2026 г.

На 13 февруари 2026 г. ще бъде облачно. Валежите през деня ще обхванат по-голямата част от страната. Значителни по количество ще бъдат те на много места в южните райони. Жълт код за валежи е обявен в областите Благоевград, Кърджали, Пловдив, Смолян, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Сливен и Бургас. В повечето места минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, за София – около 2°, максималните – между 5° и 10°, за София – около 7°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Дъжд и в планините

В планините ще бъде облачно. В ниските части ще вали дъжд, в местата над 1500-1600 метра надморска височина - сняг. Значителни ще са валежите в Рило-Родопската област, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието

По Черноморието ще бъде облачно и на много места ще вали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 8°-9°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Снимки: iStock

Евгения Чаушева
