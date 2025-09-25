Войната в Украйна:

"Килия за Пеевски": Граждани на протест пред централата на "ДПС-Ново начало" (ВИДЕО)

25 септември 2025, 16:30 часа 1219 прочитания 1 коментар
Пред централата на "ДПС – Ново начало" на ул. "Врабча" 23 в София се събраха граждани на протест, организиран от гражданското движение БОЕЦ и подкрепен от "Продължаваме промяната – Демократична България" и Фондация за свободата "Фридрих Науман". Демонстрацията започна в 15:00 часа под надслов "За свободна България – без Пеевски, Борисов и мафията!".

Малко след 14:00 часа районът около централата беше отцепен от засилен полицейски кордон. Униформени имаше и по съседните улици, а на място бяха разположени линейка и пожарна. Въпреки първоначалните очаквания за контрапротест, такъв за момента няма.

В 15:20 часа започнаха изявленията на организаторите. Лидерът на БОЕЦ Георги Георгиев обяви, че по негова информация Пеевски не е в София, а е отпътувал за Дубай. Той призова протестиращите да се върнат вечерта в 18:00 часа, когато движението ще обяви следващите си действия: "Тогава трябва да сме хиляди тук". Освен това - Георгиев призова и всички политически лидери, които подкрепят протеста, да направят национално обединение срещу завладяната държава - Още: "Обслужващ персонал, шут и ортак на Пеевски": Радев нарежда управляващите

Въпреки острите реплики, протестът протече спокойно, а полицията държеше демонстрантите на разстояние от сградата. Присъствието на униформени е осезаемо, но сблъсъци няма.

"Няма да търпим повече"

В своята позиция БОЕЦ обявиха, че протестът цели да покаже нетърпимостта на гражданите към "мафиотското управление, задкулисието и олигархията". "Достатъчно години България беше държана в плен от мафиоти, мутри, олигарси и корумпирани типове, от политици без морал и без отговорност към народа. Достатъчно жертви дадохме. Днес заявяваме ясно: няма да търпим повече!“, посочиха организаторите. Те призоваха присъстващите да бъдат подготвени за дълга блокада с палатки и топли дрехи. Още: Георги Лозанов: Държавата с главно “Д“ името на Делян Пеевски ли е? (ВИДЕО)

Пред сградата звучаха и по-остри изказвания: "Това не е офис на политическа партия, а мафиотска бърлога, в която се редят престъпления и криминални схеми за ограбването на народа и държавата".

Политическите реакции

На протеста присъстват и съпредседателите на ДБ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. По-рано през деня Мирчев обяви, че кметове на ДПС от цялата страна са получили указания да докарат хора с автобуси за контрапротест в София. Според него това е опит за предизвикване на етническо противопоставяне и ескалация на напрежението.

"Пеевски търси ескалация, това е огромен проблем, защото може да предизвика сериозни сътресения в страната. Ние ще направим всичко възможно да не допуснем това“, коментира Мирчев.

В отговор Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания публикува позиция, в която заяви, че "няма да допуснем политиката да бъде заместена от улични боеве, организирани от провалените и корумпирани политици от ПП-ДБ и техните присъдружни антидържавни сподвижници". Той призова протестиращите да не се поддават на провокации "нито днес, нито когато и да било".

Ивайло Анев
