25 септември 2025, 11:39 часа 317 прочитания 0 коментара
"Пеевски иска ескалация": "Да, България" няма да допуска сблъсъци на протеста в София (ВИДЕО)

"Не трябва да има сблъсъци. Всеки трябва да може да протестира мирно и да изразява своето мнение. Пеевски иска друго - иска ескалация. Тук съм, за да ви кажа, че ще направим всичко възможно, за да няма такава ескалация", коментира лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев във връзка с организираният от сдружение "БОЕЦ" протест под надслов "За свободна България - без Пеевски, Борисов и Мафията" пред централата на "ДПС - Ново начало".

Лидерът на "Да, България" посочи, че за днешния протест, който започва в 15.00 часа и неговата кулминация ще бъде в 18.00 часа - Пеевски е пуснал квоти за всяка община и град.

"Очевидно се търси етническо противопоставяне. Това не трябва да се допуска, не трябва да има ескалация. Ясно е, че Пеевски търси ескалация. Това е огромен проблем, защото може да предизвика доста сериозни сътресения в страната", каза Мирчев. 

Препратка към "Росенец"

Ивайло Мирчев видя прилика с ескалацията на протестите от 2020 г. в Росенец. 

"Този сценарий вече се беше развил в Росенец на 11 юли 2020 г. Тогава десетки автобуси бяха докарани. В момента, в който стигнахме до брега, полицията беше изтеглена", добави още Мирчев.

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
