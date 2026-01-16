Кой има имен ден днес, 16 януари 2026 г. Честито!

На 16 януари2026 г. своя имен ден празнуват всички, които носят името Ромил, Ромила и производните им. Родно място на преподобни Ромил е бил град Бдин (Видин). Майка му била българка, а баща му – грък. При св. Когато пораснал бил постриган за монах с името Роман. Неговото безпрекословно послушание и благоговението му пред Бога, неговото мъдро смирение и любов към всички и най-вече към болните били известни на всички братя в търновската "Света Гора" и в местността "Устие", обитавани от множество монаси, та всички започнали да го наричат "Калороман" по гръцки или "Добрият Роман" по български.

Честит имен ден! Да е свято името ти! Да се почита с уважение, както и делата и мислите ти! Бъди здрав, щастлив и много успешен, както в работата, така и в личния живот!

Честит имен ден! Нека този ден сбъдне най-съкровените ти желания, да си обсипан с подаръци, пожелания, изречени от сърце и мечти, които съвсем скоро ще се сбъднат!

Нека този ден бъде изпълнен с най-истинските неща в живота - приятелство, любов, усмивки! Да си здрав, щастлив и благословен във всяко едно действие, което предприемеш!

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

