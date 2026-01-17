Кой има имен ден днес, 17 януари 2026 г. Честито!

На 17 януари2026 г. своя имен ден отбелязват всички, които носят името Антон, Андон, Антоан, Антония, Антонина, Антоанета, Тончо, Тоня, Дончо, Донко, Донка и производните им. Свети Антоний Велики е един от най-почитаните светци на древната Църква и основател на християнското монашество. Той е духовен водач за хиляди аскети. Забранено е да се готви и яде боб, леща и царевица на този ден. Вярва се, че нарушаването на тази забрана ще разгневи болестите. Също не трябва да се яде и свинско месо. По традиция за празника се приготвя содена питка и пълнена кокошка със зеле и ориз.

Честит имен ден! Нека твоят личен празник се превърне в почит на любовта, истината и светлината! Животът ти да е изпълнен със смисъл, късмет и верни приятели, с които да споделяш щастливите моменти!

Честит имен ден! Нека този ден сбъдне най-съкровените ти желания, да си обсипан с подаръци, пожелания, изречени от сърце и мечти, които съвсем скоро ще се сбъднат!

Нека твоят празник бъде изпълнен с най-милите пожелания, най-верните приятели, най-искрената любов и най-скъпите подаръци!

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

