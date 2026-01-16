Антоновден 2026: Кога се пада, традиции, обичаи и забрани

На 17 януари 2026 г. Православната църква почита паметта на преподобни Антоний Велики. Имен ден празнуват всички с имената Антон, Антония, Андон, Антоанета, Дончо, Тони, Тонка, Тотка, Тотьо. Това е празникът на ковачи и железари - почитането му се свързва с редица традиции и обичаи.

Историята на празника и животът на Свети Антоний Велики

Свети Антоний Велики е един от най-почитаните светци на древната Църква и основател на християнското монашество. Животът му обхваща III и IV век и се превръща в духовен водач за хиляди аскети както на Изток, така и на Запад.

Антоний е роден в Египет в заможно християнско семейство. След смъртта на родителите си той раздал имуществото си на бедните и се посветил изцяло на служене на Бога. Чувайки евангелските думи за съвършенство и отречение в църквата, той ги възприел като лично призвание. Антоний отишъл в пустинята, където започнал път на строг аскетизъм, молитва и пълно себеотрицание.

Той прекарал много години в уединение, борейки се с изкушения, страхове и вътрешни съмнения. Църковното предание описва тази борба като духовна битка, в която Антоний спечелил не със сила, а със смирение и постоянна молитва. С течение на времето около него започнали да се събират ученици, търсещи духовно напътствие. Така възникнали първите монашески общности, основани не на правила и разпоредби, а на живия пример на светеца.

Въпреки аскетичния си живот, Антоний не бил откъснат от света. Той е помагал на хората, когато Църквата се е нуждаела от подкрепа, укрепвал е християните по време на гонения и е защитавал православната вяра от ереси. Животът му се е превърнал в доказателство, че пътят на вътрешното уединение може да се съчетае с отговорност за съдбата на другите. Свети Антоний умира в напреднала възраст, оставяйки след себе си не само ученици, но и цяла традиция на монашески живот.

Традиции, обичаи и забрани на празника

Честването на паметта на Свети Антоний Велики подчертава важността на духовната борба и вътрешната дисциплина. Този ден ни напомня, че най-големите изпитания на човек често се случват не външно, а вътрешно – в мисли, желания и страхове.

Вярващите се обръщат към Свети Антоний с молитви за помощ в устояването на изкушенията, за духовна трезвост и за сила на търпението и издръжливостта. Те го молят за подкрепа в духовната борба и вътрешната дисциплина.

Забранено е да се готви и яде боб, леща и царевица на този ден. Вярва се, че нарушаването на тази забрана ще разгневи болестите. Също не трябва да се яде и свинско месо. По традиция за празника се приготвя содена питка и пълнена кокошка със зеле и ориз.

Според народните поверия на Антоновден всички болести и зли сили се събират, а на Атанасовден те тръгват по хората.

На този ден е забранено жените да плетат, предат и шият. Вярва се, че раната от убождане с игла няма да заздравее бързо.

