Кой има имен ден днес, 2 февруари 2026 г. Честито!

На 2 февруари 2026 г. имен ден имат всички, които носят името Момчил, Радост, Радостин, Радостина, Драго, Драгомир, Ралин, Радина, Радослав, Радислава, Средко, Средка, Сретен, Сретен. На този ден православната църква чества Зимна Богородица, Вълча Богородица, Сретение Господне. Това е един от четирите празника, посветени на Божията майка и един от дванадесетте велики през годината.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Честит имен ден! Да светло, топло и истинско в душата и в живота ти! Да си здрав, обичан, уважаван и търсен от правилните хора! Нека този ден сбъдне най-съкровените ти желания!

***

Честит имен ден! Нека този празник бъде среща на най-верните ти приятели, хората, които биха дали всичко за теб и осъществяване на най-смелите ти мечти! Бъди честит!

Църковен празник на 28 януари: НЕ правете това утре, води до загуба и мъка

***

Нека този ден остави в сърцето ти светла диря, която да те води по пътя на истината! Празнувай с любимите си хора и се наслади на всеки едни миг, прекаран с тях!

***

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

Имени дни февруари 2026 г.

Снимки: iStock