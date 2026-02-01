Най-важните новини за деня, 1 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 1 февруари 2026 г.

ЛЕВЪТ Е В ИСТОРИЯТА, ПЛАЩАМЕ САМО С ЕВРО

Левът е в историята. От днес (1 февруари) всички разплащания в страната ще се извършват единствено и само в евро. Преминаването към единната европейска валута започна на 1 януари 2026 г. През целия месец януари можехме да използваме като законно платежно средство и двете валути. До днес. След 31 януари левове в брой ще могат да се обменят в търговските банки или държавните пощенски клонове по фиксирания курс от 1,95583 за евро.

КАРЛОС АЛКАРАС ОБЪРНА ДЖОКОВИЧ ВЪВ ФИНАЛА НА AUSTRALIAN OPEN И Е НОВИЯТ КРАЛ НА МЕЛБЪРН

Лидерът в световната ранглиста по тенис Карлос Алкарас е новият шампион на първия за годината турнир от Големия шлем – Australian Open. Във финала младият испанец направи обрат срещу Новак Джокович и взе титлата след 2:6, 6:2, 6:3 и 7:5. По този начин Алкарас триумфира за първи път в своята кариера на Откритото първенство на Австралия. Испанецът също така лиши Ноле от мечтата му да спечели 25-тата си титла от надпревара от Големия шлем. След успеха си Карлос Алкарас стана най-младият тенисист с кариерен Голям шлем.

ИЛИЯНА ЙОТОВА ОБЯВИ КОГА ЩЕ КАЖЕ КОЙ ЩЕ Е СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР

Моята идея е следващият служебен премиер да отговори на очакванията на българските граждани. Това заяви пред журналисти в с. Делчево президентът Илияна Йотова.

ДА ОТРЕЧЕШ ЖЕНА СИ: СЪПРУГАТА НА МАКЕДОНСКИЯ ПРЕМИЕР Е БЪЛГАРКА

Миналата седмица северномакедонският премиер Християн Мицкоски за пореден път демонстрира нежелание за реален старт на преговорите за членство на Република Северна Македония в Европейския съюз. От парламентарната трибуна в Скопие той заяви, че няма да подкрепи промени в македонската конституция, които да гарантират на българите в страната същите права, каквито имат останалите признати етнически общности.

СЦЕНАРИИТЕ ЗА ВОЙНАТА САЩ-ИРАН: ДОСИЕТАТА "ЕПСТИЙН" ПРИНУДИХА ТРЪМП ДА ДЕЙСТВА

За САЩ Иран е тежка и изключително важна цел и този път те искат тя да бъде напълно неутрализирана. Тръмп се опитва с военни маневри да блъфира, но не по отношение на това дали ще удари или не, а че разгромът на Персия може да стане без странични щети. Още от 2018 г., в рамките на управлението на Доналд Тръмп, Съединените щати следват ясна визия и крайна цел по отношение на Иран. В момента Вашингтон е в последния етап от плана си за окончателно пречупване на управляващите в Техеран.

РУСИЯ НЕ МОЖЕ ДА ПОБЕДИ, УКРАЙНА СЪЩО НЕ МОЖЕ: РУСКИ РЕГИОНАЛЕН ДЕПУТАТ ПОИСКА КРАЙ. НОВ РЕКОРД НА РУСКИ ПЕХОТНИ АТАКИ ЗА 24 ЧАСА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Не е възможно да се разрешат въпросите за украинската земя без лична моя среща с Владимир Путин. Украйна и Русия трябва да поддържат контакт на ниво лидери, иначе преговори за териториални въпроси няма как бъдат доведени до (успешен) край от настоящите делегации. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Чешкото национално радио. Зеленски посочи, че не знае колко още ще трае войната, но смята, че тя може и да свърши много скоро.

ВИГЕНИН ЗА РАДЕВ: ИМАМЕ СХОДНИ ПОЛИТИКИ, МОЖЕ БИ ЗАЕДНО ЩЕ ПОСТИГНЕМ ПОВЕЧЕ

БСП се намира в критичен етап, който изисква "сериозна и радикална промяна в ръководството". Това заяви евродепутатът и бивш външен министър Кристиан Вигенин в ефира на предаването "Събуди се". Според него предстоящият избор на нов лидер, който ще се състои по време на Конгреса на партията на 7 и 8 февруари, е ключов момент за бъдещето на социалистите.

ОТ РУСИЯ С ЛЮБОВ: В ДОСИЕТАТА "ЕПСТИЙН" ПУТИН СЕ СПОМЕНАВА НАД 1000 ПЪТИ

Джефри Епстийн е ръководел "най-голямата операция за примамване на жени в света" от името на КГБ, когато е набавял жени за мрежата си от сътрудници, смятат източници от разузнавателните служби. Публикуването на над три милиона нови документи, свързани с покойния сексуален престъпник, дава тежест на провокативните твърдения на висши служители от службите за сигурност, че Епстийн е работил за Москва и вероятно за Израел, когато е уреждал срещи за някои от най-влиятелните мъже в света.

ЙОВЧЕВ: АКО МВР НЕ ЗНАЕ КОИ СА КУПУВАЧИТЕ НА ГЛАСОВЕ, ПО-ДОБРЕ ДА СЕ ЗАКРИВА

"Ако докараме държавата дотам изборите да зависят от полицията, демокрацията ни е в опасност". Това заяви в ефира на bTV бившият вицепремиер, министър на вътрешните работи и председател на ДАНС Цветлин Йовчев. В остър анализ на политическата ситуация у нас, той подчерта, че честността на вота не е само ангажимент на МВР, а фундаментът на държавността се пропуква под тежестта на системни грешки