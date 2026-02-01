Отлично! България спечели два златни медала и един бронзов от Европейската купа по джудо!

Българските джудисти спечелиха две титли и бронзов медал във втория ден на Европейската купа в София. Злато заслужиха Габриела Димитрова, която победи Лей Метро (Франция) в категория до 52 кг, както и Борис Георгиев, който преодоля Даниел Любимовски (САЩ) при 100-килограмовите.

В турнира участват над 350 състезатели от 39 държави

С бронз се окичи Мариян Палев (90) след успех над Томас Шарфетер (Австрия). На крачка от подиума днес останаха Христо Вълков (81) и Антон Димитров (90), които останаха пети.

Ден по-рано Виктор Скерлев (73) стана първи, Боян Йотов (66) взе сребро, а бронз спечелиха Йоана Манова (66) и Ирина Железарска (над 78 кг). В турнира участие взеха 385 състезатели от 39 държави.

