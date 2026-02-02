САЩ и Иран готови за преговори в Анкара

Турция, Египет и Катар се готвят да организират среща тази седмица в Анкара между специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и висши ирански служители, съобщи изданието Axios, позовавайки се на регионални източници. Висш американски служител заяви пред новинарския сайт, че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е дала ясно да се разбере, че е отворена за провеждане на такива разговори още тази седмица.
Turkey, Egypt, and Qatar are preparing to organize a meeting this week in Ankara between White House special envoy Steve Witkoff and senior Iranian officials, Axios reporter Barak Ravid reported, citing regional sources. The talks are being arranged through regional mediation… pic.twitter.com/tN6R6Jef5l— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 1, 2026
Американски представители заявиха, че коментарите на президента Доналд Тръмп, призоваващи за сделка, са истински и не са трик преди военна операция. САЩ наскоро увеличиха силите си в Близкия изток, което определи като „масивна армада“.
В неделя, говорейки пред репортери, Тръмп намекна за възможността за преговори. Той отговори на предупреждението по-рано през деня от върховния лидер на Иран Али Хаменей, че атака от Вашингтон може да предизвика регионална война.
„Защо не би го казал? Разбира се, че ще го каже. Имаме най-големите и най-мощни кораби в света там, много близо. Надяваме се, че ще сключим сделка. Ако не сключим сделка, ще разберем дали е бил прав или не“, каза Тръмп.
В ефира на CNN иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че вярва, че страната му може да постигне споразумение със Съединените щати относно ядрената си програма.
„Тръмп каза — никакви ядрени оръжия и ние напълно сме съгласни с това“, казва иранският външен министър.
“We fully agree with this. It could be a very good deal. In return, we expect sanctions to be lifted — then such a deal is possible. Let’s not talk about impossible things,”… pic.twitter.com/IoUmuUciDX
„Напълно сме съгласни с това. Това може да бъде много добра сделка. В замяна очакваме санкциите да бъдат отменени — тогава такава сделка е възможна. Нека не говорим за невъзможни неща“, добави той.