Христо Стоичков дебютира за Барселона срещу друга българска легенда от САЩ '94

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

През 1990 г. никой не е подозирал какво предстои на българския футбол. Германия тъкмо е станала световен шампион за трети път и всички са готови за старта на новия сезон. Българите са насочили поглед към Испания, тъй като там, за новите си отбори, ще започнат да играят две млади родни момчета. Христо Стоичков, тогава на 24, и Наско Сираков, на 28.

Христо Стоичков и Наско Сираков дебютират в дербито на Барселона на 1 септември 1990 г.

Ицо ще дебютира за знаменития Барселона, а Наско – за градския съперник Еспаньол. Няма по-добре написана приказка. Две български звезди се изправят една срещу друга в дерби. За Стоичков това е първи отбор извън България, докато Сираков вече две години играе зад граница. На 1 септември 1990 г. Еспаньол приема Барселона на стадион „Сария“. В стартовия състав на „папагалчетата“ е Наско Сираков, а за „блаугранас“ редом до Христо Стоичков излизат имена като Михаел Лаудруп, Еузебио и Роналд Куман, водени от легендарния Йохан Кройф.

Стоичков носи победата на Барселона, а Сираков преживява кошмар

Камата прави мечтания си дебют. Той отбелязва единственото попадение в мача в 42-рата минута, за да донесе победата на Барселона. Стоичков прави летящ старт в Ла Лига, като отбелязва попадения и във втория, и в третия си мач за каталунците. Но за Наско Сираков двубоят е кошмарен. Той се контузва много рано в срещата и е заменен още в 15-тата минута.

И все пак, за футболна България този 1 септември остава в историята. Тогава, когато още никой не подозираше какво ще направят тези двама страхотни български нападатели с националния отбор. Когато никой не знаеше какво ще сполети световния шампион Германия през 1994 г.

Автор: Николай Илиев

