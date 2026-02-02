Котките са двигател на икономиката за милиарди: Има такава държава

Пазарът на стоки и услуги в Тайланд, свързани с котки, се е увеличил до 11,8 милиарда долара и се е превърнал в забележителна част от икономиката на страната. Това съобщава Nikkei Asia.

През ноември миналата година (2025 г.) пет местни породи - сиамска, суфалакска, коратска, конджа и као мани - бяха официално определени за национални символи на Тайланд. Правителството на азиатската страна твърди, че ходът е насочен не само към запазване на генетичното наследство, но и към подкрепа на икономиката: котките се считат за важна част от тайландските вярвания, традиции и културни практики.

Според изданието "пазарът на котки" вече е надминал много сегмента на кучетата, който се оценява на 7,2 милиарда долара. Нарастващото търсене е свързано с урбанизацията и недостига на жилища - котките все по-често се избират като по-компактни и удобни домашни любимци.

