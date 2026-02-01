Невиждан куриоз: Тежък ъперкът остави боксьор без тупе, той го хвърли на феновете (ВИДЕО)

Войната в Украйна:

01 февруари 2026, 19:09 часа
Феновете на бокса по света станаха свидетели на невиждан куриоз по време на галавечер в зала „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк. В един от двубоите, преди основната битка, състезател остана без тупе, след като отнесе тежък ъперкът от своя съперник. Любопитната ситуация бързо стана изключително популярна по цял свят и обиколи социалните мрежи, а в нея е замесен бившият претендент за световната титла в тежка категория Джарел Милър.

Джарел Милър загуби перуката си, но не и мача

Милър се изправи на ринга срещу Кингсли Ибех. По време на един от рундовете Ибех вкара няколко силни удара в главата на своя съперник, а това отлепи тупето му от главата. Последва тежък ъперкът в брадата на Милър, който съвсем откъсна перуката от неговия скалп. Куриозната ситуацията не смути Голямото бебе, както всички наричат боксьора от Бруклин, и той хвърли тупето в публиката. В крайна сметка Милър се поздрави с победата след съдийско решение.

Боксьорът разкри защо е бил с тупе

След края на мача Джарел Милър разказа, че преди няколко дни е използвал шампоан в дома на майка си, който е изгорил косата му. Затова е помолил човек от неговия щаб да му намери тупе. То е било захванато за скалпа му, но с напредването на двубоя и тежките удари, които боксьорът е понесъл, се е откачило.

