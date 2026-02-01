Лайфстайл:

Късна драма на „Олд Трафорд“: Манчестър Юнайтед удари средняк в голово шоу и нахлу в Топ 4 на Висшата лига

Манчестър Юнайтед удари средняк и нахлу в Топ 4 на Висшата лига. В двубой от 24-ия кръг на надпреварата, който се състоя на стадион „Олд Трафорд“. „червените дяволи“ се наложиха с 3:2 над състава на Фулъм. В герой за тима на Майкъл Карик се превърна Бенямин Шешко, който донесе успеха на домакините с попадение в 94-ата минута. Бразилския полузащитник на Юнайтед Каземиро пък се отличи с гол и асистенция.

Каземиро бе с основна заслуга за успеха на „червените дяволи“

Манчестър Юнайтед започна по-активно срещата и откри резултата в 19-ата минута. Матеус Куня бе съборен на границата на наказателното поле, като домакините имаха претенции за дузпа. Ситуацията бе разгледана с ВАР, след което съдията даде свободен удар точно преди пеналта. Зад топката застана Бруно Фернандеш, който намери Каземиро и бразилецът прати топката в мрежата на Фулъм.

След почивката феновете видяха четири попадения

В 56-ата минута Юнайтед реализира втори гол. Каземиро изведе по отличен начин Куня на добра позиция и той с мощен удар матира Бернд Лено. Фулъм стигна до попадение в средата на втората част, но то не бе зачетено заради засада. В 83-ата минута гостите получиха право да изпълнят дузпа. С изстрела се нагърби Раул Хименес който направи резултата 2:1.

Фулъм вдигна оборотите и шокира Юнайтед в 91-ата минута, когато Кевин изравни за 2:2. Само 180 секунди по-късно обаче Бруно Фернандеш асистира на Бенямин Шешко, който преодоля Лено и донесе трите точки на „червените дяволи“.

Класирането във Висшата лига

След успеха си Манчестър Юнайтед събра 41 точки и се изкачи на 4-то място във временното класиране във Висшата лига. Пети е тимът на Челси с 40 пункта. Лидер остава Арсенал с 53 точки – на 7 пред втория и третия Манчестър Сити и Астън Вила. Днес „виланите“ стъпиха накриво у дома, след като загубиха от Брентфорд.

Бойко Димитров
