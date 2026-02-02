Тръмп се зае да преобразява и център "Кенеди"

Стъпки за затваряне на вашингтонския център "Кенеди" за две години, считано от юли, предприе американският президент Доналд Тръмп. Причината са ремонтни дейности. Съобщението му в социалните мрежи идва след вълна от отменени участия на водещи изпълнители, музиканти и състави, след като президентът отстрани предишното ръководство и добави името си към сградата. В публикацията си Тръмп не спомена отменените изяви.

Той обяви предложението си дни след премиерата на „Мелания“, документален филм за първата дама Мелания Тръмп, който беше излъчен в центъра.

"Това важно решение, основано на мненията на много високо уважавани експерти, ще превърне един уморен, разбит и занемарен център – такъв, който от много години е в лошо състояние както финансово, така и структурно – в бастион от световна класа на изкуствата, музиката и развлеченията", написа Тръмп.

Внезапното решение за затваряне и реконструкция на центъра „Кенеди“ със сигурност ще предизвика негативни реакции, докато Тръмп променя популярното място, което започва като национален културен център, но през 1964 г. Конгресът на САЩ го преименува на президента Джон Ф. Кенеди след убийството му.

Откакто се върна в Белия дом, Тръмп се стреми да преобрази многото вашингтонски забележителности. Събори Източното крило на Белия дом и започна мащабен проект за бална зала за 400 млн. долара, активно преследва идея за изграждане на триумфална арка от другата страна на моста Арлингтън спрямо Мемориала на Линкълн и има планове за международното летище „Вашингтон Дълес“.