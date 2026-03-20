Кой има имен ден днес, 20 март 2026 г. Честито!

На 20 март 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Светла, Светлан, Светлана, Светлин, Светлозар, Светлозара, Светломир, Светломира, Светльо, Светлена, Световид, Светозар, Светозара. На този ден църквата отдава почит на Света мъченица Фотина. Според Евангелието Фотина беседвала с Христос за живата вода, която има способността да пречисти греховете. По този начин тя се покаяла за своите грехове, започнала да води праведен живот и да изповядва християнството. Заради това мъченица Фотина тя е осъдена и хвърлена в кладенец след жестоки мъчения.

Пожелания

Нека този ден е светъл като душата ти, ярък като очите ти, топъл като сърцето ти! Бъди обградена с обич, любов и уважение! Сбъднати пожелания и мечти да съпътстват пътя ти!

Честит имен ден! Нека този ден ти донесе всичко, което желаеш най-много: здраве, любов, приятели, пари, успехи и признание!

Бъди жива, здрава, усмихната и сияйна! Нека този ден ти припомни за истинските неща в живота. Злото да те забрави и твоят светец-покровител да те закриля и пази от беди!

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

