САЩ пускат златна монета с образа на Доналд Тръмп (СНИМКИ)

20 март 2026, 6:33 часа 380 прочитания 0 коментара
САЩ пускат златна монета с образа на президента Доналд Тръмп. Консултативна комисия, назначена от него, е одобрила дизайн на възпоменателна монета, съобщиха официални лица. Решението предизвика остри критики от страна на демократите. Монетата е предназначена да отбележи 250-годишнината от основаването на САЩ.

По проекта едната страна ще изобразява Тръмп, а другата — орел с разперени крила. Тя няма номинална стойност, а цената ѝ все още не е обявена, макар подобни възпоменателни монети да достигат над 1000 долара.

"Радваме се да подготвим монети, които отразяват трайния дух на нашата страна и демокрация, и няма по-емблематичен образ за лицевата страна от този на действащия ни президент", заяви държавният касиер Брандън Бийч.

Решението идва, след като Тръмп смени състава на Комисията за изящни изкуства, заменяйки членовете ѝ с лично подбрани лица. В същото време друг консултативен орган — Гражданският съвет за монетосечене, отказа да разгледа предложението.

Критици подчертават, че поставянето на образа на действащ лидер върху монети не е практика в демократичните държави и го сравняват с традиции, характерни за авторитарни режими.

Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп възпоменателна монета златна монета
