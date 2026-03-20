20 март в историята: Умира Александър Малинов

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

20 март 1938 г.: Умира Александър Малинов

На този ден през 1938 г. умира Александър Малинов - лидер на Демократическата партия и петкратен министър-председател на България.

Прочетете също: 17 март: Русе се прекланя пред паметта на Ангел Кънчев

Роден в бесарабското село Пандъкли през 1858 г, Малинов завършва право в Киевския университет. След това се завръща в родината и практикува като адвокат, прокурор и съдия в Пловдив. Кариерата му в тази област приключва след 1903 г. с включването му в политиката, където той оставя името си в историята на България.

Александър Малинов става председател на Демократическата партия през 1903 г. По време на парламентарни избори през 1908 г. партията му печели 166 депутатски места в Народното събрание.

С Указ от 16.01.1908 г., издаден от княз Фердинанд, за пръв път Александър Малинов става министър-председател на България няколко месеца преди изборите. На този пост той изиграва голяма роля за разрешаването на университетската криза от 1907 г. Малинов разрешава връщането в университета на уволнените професори.

Обявяването на независимостта на България на 22 септември 1908 г. е другата голяма заслуга на първото правителство на Александър Малинов. Лично той написва манифеста на княз Фердинанд за обявяване на България за независимо царство. Българският владетел приема титлата "цар на българите". През 1911 г. с измененията в Търновската конституция официално юридическо название на България е "Царство България".

Прочетете също: 15 март в историята: Убит е Христо Белчев при атентата срещу Стефан Стамболов

Образователната реформа, ръководена от министъра на народното просвещение Никола Мушанов, също е извършена по време на управлението на първия кабинет на Малинов. Новият образователен закон, известен като законът за народното просвещение, е приет през 1909 г.

Второто правителство на Александър Малинов е назначено на 17 декември 1910 г. и остава на власт до 16 март 1911 г. През това време са направени промени в Търновската конституция, както и реформа в избирателната система. Това е пропорционалната избирателна система, която се прилага и до днес в политиката у нас. На 16 март 1911 г. пада правителството на Малинов. Причината за това е в разминаването на вижданията му за външната политика на страната с тези на Фердинанд.

Прочетете също: 18 март в историята: Славната победа на цар Симеон в битката при Пиги