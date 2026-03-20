В Гърция се появи важен американски стелт дрон или стратегически бомбардировач (СНИМКИ и ВИДЕО)

20 март 2026, 7:35 часа
Американски стелт дрон от ново поколение RQ-180, използван за разузнаване и наблюдение, е бил забелязан в Гърция. Снимки и видеокадри предполагаемо на дрона са направени в района на Лариса, където има авиобаза – те се появиха и в местното издание Onlarissa. Там пише, че дронът е в базата, защото има повреда и му предстои ремонт.

Според специализираното издание The War Zone обаче това със сигурност не е тежък бомбардировач B-2, но силно напомня новия стелт бомбардировач B-21 Raider от Northrop Grumman. Дизайнът му е сходен с дизайна на RQ-180.

Лариса е база на гръцките военновъздушни сили, дом на 110-та военновъздушна ескадрила, която експлоатира изтребители Block 52+ F-16C/D Viper, както и различни видове дронове. От края на 2010-те години насам американските военновъздушни сили публично използват базата и за операции с дронове MQ-9 Reaper над райони на Европа и Африка. Това от своя страна доведе до подобрения в инфраструктурата на Лариса, особено по южната страна на базата, където сега има хангари, които биха могли да поберат по-големи самолети с летящи крила и които изглежда не се използват за настаняване на MQ-9.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
