Спорт:

Жената, която пренаписа историята на хокея и НХЛ

20 март 2026, 7:00 часа
"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

В последните няколко години светът става свидетел на една доста обезпокоителна тенденция. А именно – трансмъже, които нахлуват с пълна сила в женските спортове и чупят с лекота рекордите на дамите. Най-пресният пример бе по време на Олимпийските игри в Париж през лятото на 2024-та, където участваха две боксьорки, за които имаше сериозни съмнения, че са представители на силния пол. За сметка на това в обратната посока не се забелязва подобно движение. Просто няма жени, които искат да се състезават наравно с мъжете.

Днес обаче ще ви разкажем за една смела жена, която решава да опита късмета си в един от най-тежките спортове – хокея на лед. И то срещу мъже – нещо, което мнозина биха нарекли „лудост“. Това е историята на Манон Рийом.

Манон Рийом е една от най-добрите вратарки в Канада

Манон Рийом е родена на 24 февруари 1972 година в едно от предградията на Квебек – Бопорт. Като всеки един канадски гражданин и тя е запалена по националния спорт хокей на лед, а нейният пост е вратарският. Манон стартира кариерата си в дамското първенство на Квебек, но през 1984-та става първата жена, която пази в мъжки отбор. Това се случва по време на турнира за момчета Квебек Интернешънъл.

Манон Рийом Тампа Бей Лайтнинг

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

С времето Манон се утвърждава като една от най-добрите състезателки на нейния пост. Тя е част от женския национален отбор на Канада, който печели световната титла на първенството във Финландия през 1992-ра. През същата година Рийом прави нещо немислимо – записва се на проби в новосформирания тим от Националната хокейна лига на САЩ и Канада Тампа Бей Лайтнинг.

Дебютът ѝ в НХЛ

Високата 170 сантиметра вратарка впечатлява специалистите и те решават да ѝ дадат шанс да се бори за място в отбора. Така Манон излиза на леда в контролата на Тампа Бей срещу Сейнт Луис Блус. Рийом става първата жена, която играе в мач от НХЛ, като се представя на доста добро ниво. Канадката пази една третина, в която инкасира два гола от общо 9 удара.

Манон Рийом Тампа Бей Лайтнинг

За съжаление на Рийом тя не получава предложение да остане в Тампа Бей. Въпреки това нашата героиня подписва договор с Атланта Найтс от Международната хокейна лига (IHL). Там тя продължава да се състезава при мъжете и става първата жена, която записва мач в мъжкия професионален хокей. Между 1992-ра и 1997-ма тя пази още за Ноксвил Черокиис, Нешвил Кингс, Лас Вегас Ейсес, Талахаси Тайгършаркс, Лас Вегас Тъндър и Рино Ренегейдс.

Втори мач в НХЛ и успехите с женския отбор на Канада

През 1993-та Манон получава втори шанс за изява в НХЛ. Този път тя пази за Бостън Брюинс. Двубоят отново е приятелски, а тя отново не разочарова. Крайният изход обаче е същият – не получава предложение да остане за постоянно.

Манон Рийом Женски национален отбор по хокей на лед на Канада

Междувременно Рийом печели още един златен медал от Световно първенство по хокей, след като през 1994-та женският тим на Канада взима титлата на надпреварата в САЩ. През 1998-ма пък Манон и „кленовите листа“ печелят сребро на Олимпийските игри в Нагано.

Манон Рийом продължава да е близо до любимия си спорт

След края на бляскавата си кариера Манон Рийом остава близо до любимия ѝ хокей. Канадката работи като треньор на вратарите в женския тим на Минесота Булдогс. След това става маркетингов директор на една от големите компании за спортни стоки, като ръководи дамския отдел на фирмата. През 2022-ра тя е назначена за съветник за развитието на млади таланти в тима от НХЛ Лос Анджелис Кингс.

Манон Рийом

Това е завладяващата история на Манон Рийом. Жената, която реши да опита късмета си в един от най-тежките спортове в света. Спорт, доминиран от мъжете. Тя обаче показа, че дамите могат да бъдат равни на силния пол – и на леда, а по този начин пренаписа историята на хокея и НХЛ.

Автор: Бойко Димитров

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес