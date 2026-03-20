Жената, която пренаписа историята на хокея и НХЛ

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

В последните няколко години светът става свидетел на една доста обезпокоителна тенденция. А именно – трансмъже, които нахлуват с пълна сила в женските спортове и чупят с лекота рекордите на дамите. Най-пресният пример бе по време на Олимпийските игри в Париж през лятото на 2024-та, където участваха две боксьорки, за които имаше сериозни съмнения, че са представители на силния пол. За сметка на това в обратната посока не се забелязва подобно движение. Просто няма жени, които искат да се състезават наравно с мъжете.

Днес обаче ще ви разкажем за една смела жена, която решава да опита късмета си в един от най-тежките спортове – хокея на лед. И то срещу мъже – нещо, което мнозина биха нарекли „лудост“. Това е историята на Манон Рийом.

Манон Рийом е една от най-добрите вратарки в Канада

Манон Рийом е родена на 24 февруари 1972 година в едно от предградията на Квебек – Бопорт. Като всеки един канадски гражданин и тя е запалена по националния спорт хокей на лед, а нейният пост е вратарският. Манон стартира кариерата си в дамското първенство на Квебек, но през 1984-та става първата жена, която пази в мъжки отбор. Това се случва по време на турнира за момчета Квебек Интернешънъл.

С времето Манон се утвърждава като една от най-добрите състезателки на нейния пост. Тя е част от женския национален отбор на Канада, който печели световната титла на първенството във Финландия през 1992-ра. През същата година Рийом прави нещо немислимо – записва се на проби в новосформирания тим от Националната хокейна лига на САЩ и Канада Тампа Бей Лайтнинг.

Дебютът ѝ в НХЛ

Високата 170 сантиметра вратарка впечатлява специалистите и те решават да ѝ дадат шанс да се бори за място в отбора. Така Манон излиза на леда в контролата на Тампа Бей срещу Сейнт Луис Блус. Рийом става първата жена, която играе в мач от НХЛ, като се представя на доста добро ниво. Канадката пази една третина, в която инкасира два гола от общо 9 удара.

За съжаление на Рийом тя не получава предложение да остане в Тампа Бей. Въпреки това нашата героиня подписва договор с Атланта Найтс от Международната хокейна лига (IHL). Там тя продължава да се състезава при мъжете и става първата жена, която записва мач в мъжкия професионален хокей. Между 1992-ра и 1997-ма тя пази още за Ноксвил Черокиис, Нешвил Кингс, Лас Вегас Ейсес, Талахаси Тайгършаркс, Лас Вегас Тъндър и Рино Ренегейдс.

Втори мач в НХЛ и успехите с женския отбор на Канада

През 1993-та Манон получава втори шанс за изява в НХЛ. Този път тя пази за Бостън Брюинс. Двубоят отново е приятелски, а тя отново не разочарова. Крайният изход обаче е същият – не получава предложение да остане за постоянно.

Междувременно Рийом печели още един златен медал от Световно първенство по хокей, след като през 1994-та женският тим на Канада взима титлата на надпреварата в САЩ. През 1998-ма пък Манон и „кленовите листа“ печелят сребро на Олимпийските игри в Нагано.

Манон Рийом продължава да е близо до любимия си спорт

След края на бляскавата си кариера Манон Рийом остава близо до любимия ѝ хокей. Канадката работи като треньор на вратарите в женския тим на Минесота Булдогс. След това става маркетингов директор на една от големите компании за спортни стоки, като ръководи дамския отдел на фирмата. През 2022-ра тя е назначена за съветник за развитието на млади таланти в тима от НХЛ Лос Анджелис Кингс.

Това е завладяващата история на Манон Рийом. Жената, която реши да опита късмета си в един от най-тежките спортове в света. Спорт, доминиран от мъжете. Тя обаче показа, че дамите могат да бъдат равни на силния пол – и на леда, а по този начин пренаписа историята на хокея и НХЛ.

Автор: Бойко Димитров

ОЩЕ от „По следите на забравените“: Българинът, който блестеше в Англия, а сега изгражда таланти в Лондон