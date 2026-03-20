Задава се ново ударно вдигане на ДДС в Русия

20 март 2026, 6:46 часа 632 прочитания 0 коментара
Задава се ново ударно вдигане на ДДС в Русия

Министерството на финансите на Русия иска да наложи по-висок ДДС върху вноса на стоки в страната през Интернет, като постепенно ще увеличи съответния данък от 7% през 2027 г. до 22% през 2029 г. Това съобщи ТАСС, позовавайки се на заместник-министъра на финансите на Руската федерация Алексей Сазанов.

По думите на зам.-минисътра, руското финансово министерство е подготвило съответен законопроект. В него се предлага да се определи данъчната ставка "добавена стойност" за вноса през Интернет на 7% през 2027 г., 14% през 2028 г. и 22% през 2029 г.

В същото време Министерството на промишлеността и търговията на Руската търговия предлага да се въведе 22% ДДС върху стоки от вносни пазари без поетапно увеличение още през 2027 г., отбеляза Сазанов.

Секторното увеличение на ДДС само ще допринесе руската икономика да продължи да потъва - всичко заради подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна - ОЩЕ: По-високи данъци, за да има за война: Путин подписа

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
ДДС Русия руска икономика руски данъци
