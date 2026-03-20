Разследване и заплаха за съд срещу скандална украинска депутатка - говорила за позиции на армията

В Украйна е започнато предварително разследване по четири обвинения, включително "държавна измяна", срещу украинския депутат Марияна Безуглая. Това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на информация от Главната прокуратура на Украйна и източник от правоохранителните органи, както и Интерфакс-Украйна, позовавайки се на съветника по комуникациите на Бюрото за държавна сигурност на Украйна Татяна Сапян.

Информацията от Сапян: "Служители на правоохранителните органи действително провеждат предварително разследване срещу независим депутат на Украйна в рамките на съвместно наказателно производство, образувано от главния прокурор в изпълнение на решенията на Печорския районен съд в Киев, издадени по жалби на обществена организация и друг депутат".

Според нея става въпрос за наказателно производство по четири члена от Наказателния кодекс на Украйна - "държавна измяна, извършена при военно положение", "разкриване на държавна тайна", "разкриване на информация с военен характер, съставляваща държавна тайна", "намеса в дейността на държавна структура".

Украинският депутат Серхий Тарута обяви във Facebook, че е поискал разследване на действията на Безуглая, които биха могли да обидят украинските военни. Става въпрос за разпространение на информация за 72-ра бригада на украинските въоръжени сили, която се е сражавала за град Угледар. Тарута твърди, че Безуглая е нарушила ротацията на войските с изявленията си за "изтеглянето на бригадата от Угледар", което е довело до загуба на отбранителни позиции.

Марияна Безуглая е украински депутат, в периода от 2019 до 2024 г. е член на "Слуга на народа" на Володимир Зеленски. След като напуска, запазва мандата си на народен депутат въпреки несъгласието на парламентарната група на партията на Зеленски. Известна е с острите си публични критики към военното ръководство на Украйна, силните си политически изявления относно армията и мобилизацията.

