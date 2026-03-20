Демонстрация на сила: Ким Чен Ун и дъщеря му се качиха на танк (СНИМКА)

20 март 2026, 7:09 часа 228 прочитания 0 коментара
Демонстрация на сила: Ким Чен Ун и дъщеря му се качиха на танк (СНИМКА)

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун и дъщеря му се качиха заедно на танк, съобщиха държавните медии. Преди дни двамата наблюдаваха ракетни изпитания и стреляха с пистолет. Севернокорейската държавна новинарска агенция КЦТА съобщи, че вчера Ким е наблюдавал учения с участието на сухопътните сили. Снимките показват Ким и дъщеря му, и двамата облечени в черни кожени якета, да се возят в маслиненозелен танк с други войници по време на учението. Момичето подава глава от люка на танка, докато Ким седи отгоре и се усмихва.

Ким Джу-е, която е на около 13 години, придружава баща си на редица важни военни и други събития от края на 2022 г., което предизвика външни спекулации, че тя е вероятният наследник на баща си. Севернокорейските държавни медии я нарекоха „най-обичаното“ или „уважаваното“ дете на Ким Чен Ун и публикуваха кадри и снимки, показващи близостта между двамата.

Миналата седмица те стреляха с пистолети по време на посещение във фабрика за леки боеприпаси и наблюдаваха изпитание на реактивни системи за залпов огън. Миналия септември момичето отиде в Пекин с баща си и по време на празненствата по случай лунната Нова година.

Миналия месец южнокорейското разузнаване оцени, че Ким Чен Ун е близо до това да я определи за свой наследник. Някои експерти не са съгласни с тази оценка, позовавайки се на сравнително младата възраст на Ким Джу-е и изключително доминирания от мъже характер на властовата йерархия в Северна Корея.

Севернокорейското учение се провежда в момент, когато САЩ и Южна Корея участваха в годишните си военни учения, които Северна Корея разглежда като репетиция за инвазия. САЩ и Южна Корея приключиха вчера 11-дневното си компютърно симулирано командно-щабно учение, но все още продължават полевите маневри.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
