Кой има имен ден днес, 22 март 2026 г. Честито!

На 22 март 2026 г. имен ден празнуват Лея, Леа, Лия, Росен, Росица, Пролет, Пролетина и производните им. Интересен факт е, че мъжкото име Росен е еквивалент на Росица. Името Леа идва от латински и означава "лъвица". Носещите това име са надарени със свободен дух, енергия и смелост. На този ден църквата почита Св. мъченица Друсила (Дросида), дъщеря на цар Траян († 117). Св. свещеномъченик Василий, презвитер Анкирски.

Пожелания

Бъди здрава, устремена и успешна! Нека сърцето ти бъде изпълнено с желания за добри дела и твоят покровител те пази по пътя в живота!

Честит имен ден! Нека този ден ти донесе всичко, което желаеш най-много: здраве, любов, приятели, пари, успехи, взаимност, споделеност на щастливите мигове и признание!

Нека този ден ти донесе здраве, смирение, но не и примирение, доволство, но не и гордост! Живей достойно и нека името ти се споменава само с добро!

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

