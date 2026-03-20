Втората колекционерска монета в евро на БНБ е посветена на велик български артист

Медна колекционерска монета на тема "150 години от рождението на Кръстьо Сарафов" пуска в обращение Българската народна банка на 23 март тази година, става известно от съобщение на интернет страницата на централната банка. Монетата, която е от серията "Български творци", е с номинална стойност 5 евро, а тиражът възлиза на 6000 броя.

Кръстьо Сарафов е легенда на българската сцена, пресъздал над двеста образа за повече от половин век, един от първите професионално подготвени актьори, чието майсторство го нарежда сред най-големите европейски артисти през първата половина на XX век. Талантлив професионалист и перфекционист, той навлиза в дълбочина в образа на героя си, а играта му е доказателство за споделените с колеги думи: "Актьорът на сцената е като на бойното поле, винаги трябва да бъде готов за всичко", се посочва в информационната дипляна за монетата.

Цената на колекционерската монета при пускане в обращение е 36 евро (70,41 лева). Това е втората колекционерска евромонета, която БНБ пуска, откакто България стана член на еврозоната. Първата бе пусната през януари и бе посветена на 125-годишнината на електрическите трамваи в България. През настоящата година БНБ ще пусне в обращение общо 5 колекционерски монети, сочи справка в Монетната програма на централната банка.

Според правилата на еврозоната колекционерските монети са законно платежно средство само в рамките на държава, която ги емитира, докато възпоменателните монети имат този статут във всички страни от еврозоната, уточнява БТА. През настоящата година БНБ ще пусне в обращение една възпоменателна монета, която ще бъде посветена на българската азбука.

Източник: БНБ

Колекционерска монета на тема "150 години от рождението на Кръстьо Сарафов" е изработена от мед, проба 999/1000. Теглото е 16,4 грама, а диаметърът възлиза на 34,2 милиметра. На лицева страна на монетата е изобразено в центъра - емблемата на БНБ с годината "1879" върху лентата, под нея – годината на емисията "2026" и номиналната стойност "5 ЕВРО". Околовръст е позициониран надпис "БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА" и лавров венец.

На обратната страна на монетата е изобразен портрет на Кръстьо Сарафов на фона на филмова лента и театрални маски. Вдясно има надпис "150 ГОДИНИ" на два реда, а околовръст – "ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КРЪСТЬО САРАФОВ". Художественият проект е дело на Пламен Чернев и Преслав Чернев.

Монетата ще се продава от БНБ на четири каси в централната сграда на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър I" № 1 и на четири каси в Касов център на БНБ в гр. София, ул. "Михаил Тенев" № 10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка, или от името и за сметка на друго лице, уточняват от БНБ. За закупуване на медната монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за закупуването ѝ. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.