Клиентите на Kaufland върнаха над 710 000 кафе капсули за рециклиране

20 март 2026, 15:50 часа
Над 710 000 бр. използвани кафе капсули NESCAFÉ Dolce Gusto са събрани за рециклиране от клиенти на Kaufland България от началото на сътрудничеството с „Нестле България“ през 2023 г. до март 2026 г. Това количество се равнява на общо 16 157 кг събрани капсули, от които над 2 061 кг пластмаса и 4 976 кг отпадъчно кафе. В процеса на сепариране и сушене се отделя значително количество вода. Магазините с най-големи събрани количества са тези в София – Крива река, Младост 4 и Витоша.

Инициативата стартира първоначално в пет магазина, а към днешна дата вече обхваща 15 обекта, в които клиентите могат удобно да предават използваните капсули в специални контейнери. Така още повече потребители получават лесен достъп до възможността да изхвърлят капсулите си по отговорен начин и да подкрепят последващото им рециклиране.

Контейнери за събиране на използвани капсули NESCAFÉ® Dolce Gusto® са налични в следните магазини на Kaufland България: София – Младост 4 (ул. Околовръстен път 271), София – Горубляне (кв. Горубляне, ул. Владичина ливада 2), София – Крива река (кв. Крива река, бул. „Ген. Тотлебен“ № 36), София – Студентски град (ул. Проф. Д-р Иван Странски 20), София – Бъкстон (ж.к. Бъкстон, бул. Тодор Каблешков 3), София – Люлин (кв. Люлин, бул. Царица Йоанна 97), София – Младост 3 (кв. Младост 3, ул. Филип Аврамов 3), София – Хаджи Димитър (кв. Хаджи Димитър, ул. Резбарска 7Б), София – Дружба (кв. Дружба, ул. Хайделберг 1), Варна – Трошево (кв. Трошево, ул. Христо Смирненски 2), Варна – Одесос (ул. Девня 24), Враца (ул. Оборище 7), Благоевград (бул. Св. Димитър Солунски № 21), Горна Оряховица (ул. Мано Тодоров № 7А) и Пловдив – Христо Ботев – ЮГ (ул. Македония № 97Б).

Преди да бъдат предадени за рециклиране, използваните капсули трябва да се охладят и да се отцеди останалата течност. Желателно е клиентите да съберат поне 30 отцедени капсули в обикновена торбичка, която също ще бъде рециклирана и да ги оставят в предназначените контейнери в магазините. След събирането им капсулите се транспортират до специализирано предприятие, където се сортират и обработват. Отпадъчното кафе се оползотворява, като се използва за производство на биогаз, чрез който се произвежда електричество, а пластмасата и алуминият се рециклират. Така се дава нов живот на използваните капсули.

Kaufland има дългосрочен ангажимент към намаляване на пластмасата и увеличаване на рециклирането. 

В 11 магазина в страната са изградени станции за рециклиране, като от старта на проекта през 2023 г. са събрани над 39 млн. пластмасови бутилки и алуминиеви кенове и са изплатени близо 2 млн. лева под формата на ековаучери.

Антон Иванов Отговорен редактор
