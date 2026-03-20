Клиентите на Kaufland върнаха над 710 000 кафе капсули за рециклиране

Над 710 000 бр. използвани кафе капсули NESCAFÉ Dolce Gusto са събрани за рециклиране от клиенти на Kaufland България от началото на сътрудничеството с „Нестле България“ през 2023 г. до март 2026 г. Това количество се равнява на общо 16 157 кг събрани капсули, от които над 2 061 кг пластмаса и 4 976 кг отпадъчно кафе. В процеса на сепариране и сушене се отделя значително количество вода. Магазините с най-големи събрани количества са тези в София – Крива река, Младост 4 и Витоша.

Инициативата стартира първоначално в пет магазина, а към днешна дата вече обхваща 15 обекта, в които клиентите могат удобно да предават използваните капсули в специални контейнери. Така още повече потребители получават лесен достъп до възможността да изхвърлят капсулите си по отговорен начин и да подкрепят последващото им рециклиране.

Контейнери за събиране на използвани капсули NESCAFÉ® Dolce Gusto® са налични в следните магазини на Kaufland България: София – Младост 4 (ул. Околовръстен път 271), София – Горубляне (кв. Горубляне, ул. Владичина ливада 2), София – Крива река (кв. Крива река, бул. „Ген. Тотлебен“ № 36), София – Студентски град (ул. Проф. Д-р Иван Странски 20), София – Бъкстон (ж.к. Бъкстон, бул. Тодор Каблешков 3), София – Люлин (кв. Люлин, бул. Царица Йоанна 97), София – Младост 3 (кв. Младост 3, ул. Филип Аврамов 3), София – Хаджи Димитър (кв. Хаджи Димитър, ул. Резбарска 7Б), София – Дружба (кв. Дружба, ул. Хайделберг 1), Варна – Трошево (кв. Трошево, ул. Христо Смирненски 2), Варна – Одесос (ул. Девня 24), Враца (ул. Оборище 7), Благоевград (бул. Св. Димитър Солунски № 21), Горна Оряховица (ул. Мано Тодоров № 7А) и Пловдив – Христо Ботев – ЮГ (ул. Македония № 97Б).

Преди да бъдат предадени за рециклиране, използваните капсули трябва да се охладят и да се отцеди останалата течност. Желателно е клиентите да съберат поне 30 отцедени капсули в обикновена торбичка, която също ще бъде рециклирана и да ги оставят в предназначените контейнери в магазините. След събирането им капсулите се транспортират до специализирано предприятие, където се сортират и обработват. Отпадъчното кафе се оползотворява, като се използва за производство на биогаз, чрез който се произвежда електричество, а пластмасата и алуминият се рециклират. Така се дава нов живот на използваните капсули.

Kaufland има дългосрочен ангажимент към намаляване на пластмасата и увеличаване на рециклирането.

В 11 магазина в страната са изградени станции за рециклиране, като от старта на проекта през 2023 г. са събрани над 39 млн. пластмасови бутилки и алуминиеви кенове и са изплатени близо 2 млн. лева под формата на ековаучери.