Хулио Веласкес: Победите вдъхват увереност, но трябва да останем здраво стъпили на земята

Треньорът на Левски Хулио Веласкес бе много доволен от успеха на неговия тим над Черно море. Както е известно, „сините“ победиха варненци с 2:0 в двубой от 27-ия кръг на Първа лига, като по този начин запазиха аванса си от 9 точки пред Лудогорец върха в класирането. До края на шампионата остават още 9 кръга.

Веласкес сподели, че победите вдъхват увереност на футболистите му, но те трябва да останат здраво стъпили на земята, ако искат в края на кампанията да се поздравят с тилата. Той също така не спести похвалите си за своите играчи, които се представят на много високо ниво от началото на шампионата.

„Синергията между отбора и публиката е много важна“

„Знаехме, че ни очаква много труден и здрав мач. Много труден отбор, играят здраво и трудно се преминава през техните линии, в много от случаите за тях е по-удобно, когато не владеят топката. В съблекалнята говорехме, че трябва да разберем тези минимачове в контекста на 90-те минути от големия мач. Срещу този отбор трябва да узряваш в течение на мача. Това показва опитът ми срещу Черно море - мачовете срещу този отбор не са лесни“.

„В много от моментите ние определено показахме, че разбираме какво се изисква от нас в този мач. Започнахме добре мача в първите минути, създадохме разнообразни и интересни положения до края на първото полувреме. Редуваха се ситуации, в които не можехме да разберем предимствата и недостатъците си. В някои моменти правехме нещата така, че те да се чувстват комфортно, а именно пасове в задни позиции. Не бяхме подготвени за това и трябваше да съзряваме по време на мача”.

„Второто полувреме се възползвахме от ситуациите, в които можехме да отбележим. Много ми хареса поведението след първия гол, когато продължихме да натискаме съперника. В последните минути ни липсваше по-продължително задържане на топката. Нормално е противникът да иска да се върне в мача при 0:2. Мисля, че подходихме интелигентно към тази среща, още веднъж съм много горд с футболистите си и признателен на всички. Още един мач, в който съм изключително благодарен за подкрепата от публиката. Синергията между публиката и отбора е много важна”.

„Не е първият път, в който на Бала му се налага да играе на тази позиция срещу този противник. Май месец миналата година игра на същата позиция. Това, което търсихме, е техните централни защитници да не се чувстват комфортно с типичен централен нападател срещу тях. Освен в линията на атаката, искахме Бала да се връща назад и да сменя местата си с Око-Флекс. Неговото включване бе заради характеристиките му да се включва между линиите. Победите и вдъхват увереност, помагат да наложиш идеите си, да вярваш още повече в собствените си сили и играта си. Оттук насетне както винаги - здраво стъпили на земята, скромни, ден за ден, седмица за седмица. Сега трябва да си починем“, заяви наставникът на Левски.

ОЩЕ: Походът към титлата продължава: Левски се поизмъчи, но удари Черно море и запази аванса си пред Лудогорец