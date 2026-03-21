Александър Кръшняк влезе в Топ 4 на старта от Световната купа по сноуборд във Винтерберг

Александър Кръшняк намери място в топ 4 на паралелния слалом за мъже от Световната купа по сноуборд във Винтерберг (Германия), последен индивидуален старт за сезона. Българският състезател преодоля квалификациите, а в елиминациите победи последователно швейцареца Дарио Кавизел, италианеца Маурицио Бормолини и на полуфиналите отстъпи на австриеца Кристоф Карнер. В малкия финал Кръшняк загуби от друг австриец - Александър Пайер и остана четвърти в крайното класиране.

Тервел Замфиров отпадна на 1/4-финалите

Това е второ влизане в топ 4 за Александър Кръшняк, след като зае второ място в паралелния слалом в Бад Гащайн (Австрия) през януари. Другият българин - Тервел Замфиров, световен шампион в дисциплината, отпадна на четвъртфиналите и остана седми в надпреварата във Винтерберг. Замфиров се справи с японеца Рюзуке Шинухара на осминафиналите, преди да отстъпи на четвъртфиналите пред Александър Пайер.

Радослав Янков раздели 22-ата позиция с 1:12.53 минути и не успя да се класира за директните елиминации, като остана само на 24 стотни от секундата от 16-ото място. Другите двама български представители в състезанието - Кристиан Георгиев и Петър Гергьовски, отпаднаха в квалификациите.

Кореецът Санхо Ли спечели надпреварата след успех в големия финал срещу австриеца Кристоф Карнер.

При жените спечели италианката Лучия Далмасо, която във финала надделя над австрийката Забине Пайер.

