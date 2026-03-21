Александър Кръшняк влезе в Топ 4 на старта от Световната купа по сноуборд във Винтерберг

21 март 2026, 18:55 часа 501 прочитания 0 коментара
Александър Кръшняк намери място в топ 4 на паралелния слалом за мъже от Световната купа по сноуборд във Винтерберг (Германия), последен индивидуален старт за сезона. Българският състезател преодоля квалификациите, а в елиминациите победи последователно швейцареца Дарио Кавизел, италианеца Маурицио Бормолини и на полуфиналите отстъпи на австриеца Кристоф Карнер. В малкия финал Кръшняк загуби от друг австриец - Александър Пайер и остана четвърти в крайното класиране.

Тервел Замфиров отпадна на 1/4-финалите

Това е второ влизане в топ 4 за Александър Кръшняк, след като зае второ място в паралелния слалом в Бад Гащайн (Австрия) през януари. Другият българин - Тервел Замфиров, световен шампион в дисциплината, отпадна на четвъртфиналите и остана седми в надпреварата във Винтерберг. Замфиров се справи с японеца Рюзуке Шинухара на осминафиналите, преди да отстъпи на четвъртфиналите пред Александър Пайер.

Тервел Замфиров

Радослав Янков раздели 22-ата позиция с 1:12.53 минути и не успя да се класира за директните елиминации, като остана само на 24 стотни от секундата от 16-ото място. Другите двама български представители в състезанието - Кристиан Георгиев и Петър Гергьовски, отпаднаха в квалификациите.

Кореецът Санхо Ли спечели надпреварата след успех в големия финал срещу австриеца Кристоф Карнер.

При жените спечели италианката Лучия Далмасо, която във финала надделя над австрийката Забине Пайер.

Бойко Димитров
сноуборд Радослав Янков Световна купа по сноуборд Тервел Замфиров Александър Кръшняк
