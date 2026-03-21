Походът към титлата продължава: Левски се поизмъчи, но удари Черно море и запази аванса си пред Лудогорец

Левски направи поредна крачка към титлата в Първа лига, след като победи Черно море в двубой от 27-ия кръг на първенството. Срещата, която се игра на стадион „Георги Аспарухов“ в София, завърши при резултат 2:1 за домакините. В герой за „сините“ се превърна Евертон Бала, който реализира и двете попадения за състава на Хулио Веласкес. Точен за „моряците“ бе Асен Чандъров, който се разписа малко преди последния съдийски сигнал. По този начин столичани запазиха аванса си от 9 точки пред Лудогорец.

Левски бе по-активен през първата част

Левски започна по-активно срещата и набързо съдаде няколко добри положения пред вратата на Черно море, които обаче не доведоха до гол. В 37-ата минута Мазир Сула намери Бурас в наказателното поле на варненци, но ударът му мина над вратата. Малко по-късно Сула стреля опасно, но покрай дясната греда.

Всичко по-интересно на терена бе след почивката

В 53-ата минута Левски най-накрая поведе. Алдаир намери Бала в наказателното поле на Черно море и той от близко разстояние се разписа за 1:0. Ситуацията бе разгледана с ВАР заради съмнения за засада, но се оказа, че такава няма и голът е редовен.

Левски получи право да изпълни дузпа в средата на втората част, когато Дани Мартин спъна Акрам Бурас в наказателното поле на „моряците“. Зад топката застана Евертон Бала, който реализира втория си гол в срещата.

В 76-ата минута Черно море можеше да върне едно попадение, но ударът на Николай Златев срещна гредата. Малко по-късно Калкан бе близо до гол, след като стреля опасно от фаул, но Светослав Вуцов бе на мястото си и спаси. В 94-ата минута Асен Чандъров вкара почетно попадение за гостите от Варна.

Класирането в Първа лига

След успеха си Левски събра 65 точки и продължава да води убедително на върха в Първа лига. На втора позиция е тимът на Лудогорец, който има 56 пункта в актива си. Трети е ЦСКА 1948 с 53 точки. Черно море са пети с 43.

