Лайфстайл:

Походът към титлата продължава: Левски се поизмъчи, но удари Черно море и запази аванса си пред Лудогорец

21 март 2026, 19:31 часа 580 прочитания 0 коментара
Левски направи поредна крачка към титлата в Първа лига, след като победи Черно море в двубой от 27-ия кръг на първенството. Срещата, която се игра на стадион „Георги Аспарухов“ в София, завърши при резултат 2:1 за домакините. В герой за „сините“ се превърна Евертон Бала, който реализира и двете попадения за състава на Хулио Веласкес. Точен за „моряците“ бе Асен Чандъров, който се разписа малко преди последния съдийски сигнал. По този начин столичани запазиха аванса си от 9 точки пред Лудогорец.

Левски бе по-активен през първата част

Левски започна по-активно срещата и набързо съдаде няколко добри положения пред вратата на Черно море, които обаче не доведоха до гол. В 37-ата минута Мазир Сула намери Бурас в наказателното поле на варненци, но ударът му мина над вратата. Малко по-късно Сула стреля опасно, но покрай дясната греда.

Два куршума от Бала и нови три точки. Заедно, като един, превърнахме този стадион в крепост! Благодарим ви! 💙

Posted by ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI on Saturday, March 21, 2026

Всичко по-интересно на терена бе след почивката

В 53-ата минута Левски най-накрая поведе. Алдаир намери Бала в наказателното поле на Черно море и той от близко разстояние се разписа за 1:0. Ситуацията бе разгледана с ВАР заради съмнения за засада, но се оказа, че такава няма и голът е редовен.

Левски получи право да изпълни дузпа в средата на втората част, когато Дани Мартин спъна Акрам Бурас в наказателното поле на „моряците“. Зад топката застана Евертон Бала, който реализира втория си гол в срещата.

Левски Черно море

В 76-ата минута Черно море можеше да върне едно попадение, но ударът на Николай Златев срещна гредата. Малко по-късно Калкан бе близо до гол, след като стреля опасно от фаул, но Светослав Вуцов бе на мястото си и спаси. В 94-ата минута Асен Чандъров вкара почетно попадение за гостите от Варна.

Класирането в Първа лига

След успеха си Левски събра 65 точки и продължава да води убедително на върха в Първа лига. На втора позиция е тимът на Лудогорец, който има 56 пункта в актива си. Трети е ЦСКА 1948 с 53 точки. Черно море са пети с 43.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски Лудогорец ПФК Черно море Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес