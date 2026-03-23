Кой има имен ден днес, 23 март 2026 г. Честито!

На 23 март 2026 г. имен ден празнуват всички жени, които носят красивото име Лидия. Света Лидия и нейният съпруг Свети Филит били преследвани заради това, че изповядват християнството по време на управлението на император Адриян. Свети Филит бил царски съветник, жена му Лидия и синовете им Македон и Теопрепий били християни и пребъдвали в служение на истинния Бог. Двамата били подложени на жестоки мъчения и затова са удостоени с мъченически венци.

Нека този ден остане в спомените ти като време, изпълнено с любов, подаръци и хиляди пожелания, които съвсем скоро ще се сбъднат! Бъди честита!

Честит имен ден! Нека този ден ти донесе всичко, което желаеш най-много: здраве, любов, приятели, пари, успехи, взаимност, споделеност на щастливите мигове и признание!

Нека този ден ти донесе здраве, смирение, но не и примирение, доволство, но не и гордост! Живей достойно и нека името ти се споменава само с добро!

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

