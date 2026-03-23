САЩ пресметнаха колко пари подариха на Путин и аятоласите с войната в Иран (ВИДЕО)

23 март 2026, 7:14 часа 209 прочитания 0 коментара
Продажбите на руски петрол на фона на затварянето на Ормузкия проток ще донесат на Русия до 2 милиарда долара допълнителни приходи. Това заяви американският финансов министър Скот Бесент в интервю за NBC.

"Нашият анализ показва, че максималната допълнителна сума, която Русия може да получи, е 2 милиарда долара", са точните думи на министъра на финансите на САЩ. Той добави, че това представлява само един ден от приходите, влизащи в руския държавен бюджет.

Заради започнатата от американския президент Доналд Тръмп война с Иран, цените на всички сортове петрол скочиха неимоверно и няма изглед за скорошно поевтиняване. Сортът "Брент", който е най-важен за Европа, докосна на два пъти границата от 120 долара за барел, като в понеделник сутрин не е далеч от 113 долара за барел, а лекият суров петрол от САЩ е почти 99 долара за барел. Руският сорт "Уралс" също е на ръба на цена от 100 долара за барел. Прекъсването на доставките от страните от Персийския залив тласна пазара нагоре и създаде благоприятни условия за алтернативни доставчици, включително Русия.

На този фон на 13 март САЩ временно облекчиха санкциите си срещу Русия - Министерството на финансите на САЩ разреши продажба на руски петрол, вече натоварен на танкери, до 12 март. Лицензът е валиден до 11 април 2026 г. Подобно разрешение по-късно беше издадено за продажба на ирански петрол, който вече е в транзит т.е. натоварен на танкери. Това ще донесе 14 млрд. долара за Иран - Бесент се оправда, че така или иначе иранският петрол щял да бъде продаден на Китай с отстъпка, а било по-добре да се задържи така цената около 100 долара за барел, а не да отиде на 150 долара и Иран (и Путин) да спечели повече. Бесент не коментира дали пък нямаше да е по-добре руският и иранският петрол да бъдат продавани за 40 долара за барел, както беше станало преди новата война в Близкия изток.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
петрол ирански петрол санкции Русия руски петрол
