Словенският Орбан загуби изборите

Лявоцентристкото управляващо до момента "Движение Свобода" печели с малка разлика парламентарните избори в Словения при преброени 99,85% от гласовете. Председателят на партията и настоящ премиер на Словения Роберт Голоб благодари за подкрепата. "Влязохме в предизборната кампания като водеща партия, останахме водеща партия и след кампанията, след днешния ден, и това е нещо, за което съм ви искрено благодарен, въпреки че това означава огромно количество работа през следващите четири години, а преди всичко напрегнати следващи седмици", каза той.

Голоб заяви, че ДС ще се опита да обедини "всички демократични сили в парламента". "В следващите дни ще се срещнем с всички избрани партии с цел да намерим обща коалиция", каза той.

Резултати

При избирателна активност от над 69% и преброени 99,85% от гласовете "Движение Свобода" (ДС) печели 28,6 на сто подкрепа и 29 места в 90-членния парламент. Опозиционната дясноцентристка "Словенска демократическа партия" (СДП) получи 28,03 на сто от гласовете и 28 места в парламента.

В парламента влизат и коалицията "Нова Словения" (НСи), "Словенска народна партия" и "Фокус" с 9,31 на сто и 9 места. Следват "Социалдемократи" и "Демократи с по 6,7 процента и 6 места, "Ресница" с 5,55 на сто и пет места, коалицията на "Левица" и "Весна" с 5,52 на сто и пет места.

За да състави парламентарно мнозинство, "Движение Свобода" трябва да се коалира с други парламентарно представени партии, като досега тя беше в коалиция със СД и "Левица".

Председателят на СДП Янез Янша заяви, че изборният процес в неделя не е бил изряден и очаква, че скоро ще има предсрочни избори за парламент в страната. "Резултатът можете да си го тълкувате както искате, но със сигурност в Словения очевидно корупцията не е нещо, което мнозинството от електората единодушно би осъдило", каза той.

"Следващите избори ще бъдат предсрочни. Колкото по-скоро бъдат насрочени, толкова по-добре", добави той.