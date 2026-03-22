Правилният начин да засадите розови храсти

Когато купувате розов храст, той вероятно изобщо не прилича на красивото, буйно цъфтящо растение, което си представяте да расте в градината си. Независимо от сорта розов храст (а има толкова много варианти), който изберете, розите често се продават с голи корени, увити в пластмаса и опаковани в дървени стърготини.

Необходими са известни планове и подготовка, за да превърнете розово растение, което не прилича нищо повече от бодлива пръчка, в процъфтяващ розов храст, който цъфти година след година. Ще ви преведем през целия процес, от правилния момент и избора на подходящо място до подготовката на подходящ дом за вашите розови храсти.

Търсете слънце

За щастие, за тези от нас, които живеят в слънчевия юг, розите обичат слънчевата светлина. Изберете място за засаждане с поне шест или повече часа пълно слънце. Но дори и розите, жадни за слънце, имат своите ограничения. Ако живеете в район с изсушаваща жега и ограничени валежи, засадете розите си на място с известна следобедна сянка.

Изберете място, защитено от силни ветрове. Когато засаждате розов храст на място със следобедна сянка, избягвайте да засаждате рози под дървета, които могат да осигурят твърде много сянка и да причинят щети от падащи клони.

Поддържайте правилно разстояние

Розите са предразположени към гъбични заболявания като черни петна и брашнеста мана . Осигуряването на достатъчен въздушен поток около растенията ви помага да се предотврати разпространението на патогени.

Независимо дали засаждате единичен розов храст или цяла розова градина, вземете предвид размера на зрялата роза, която засаждате. Някои розови храсти могат да достигнат до 2,4 метра ширина и трябва да им се осигури повече пространство. Като общо правило, засаждайте розите на поне 90 см от други растения, за да избегнете конкуренция за вода и почвени хранителни вещества.

Какво ще ви е необходимо

Градински ръкавици

Лопата

Компост

Мулч

Вар, сяра и/или костно брашно или суперфосфат (по избор)

Как да засадите розови храсти

Стъпка 1: Подгответе почвата

Розите трябва да се засаждат в местна почва, но ако почвата не е идеална, ще трябва да извършите известна работа преди засаждането . Отличният дренаж е много важен. Ако почвата ви е песъчлива или тежка глина, разпръснете 5 до 10 см компост или друга органична материя върху по-широката площ за засаждане и го смесете добре с почвата на дълбочина 30 см.

Добра идея е също така предварително да тествате почвата си, за да видите дали pH е в оптималния диапазон за отглеждане на рози (6,5-7) или дали са необходими добавки към почвата като вар, сяра, костно брашно или суперфосфат.

След като почвата е в добро състояние, изкопайте дупка малко по-широка, но също толкова дълбока, колкото кореновата топка на розата.

Стъпка 2: Подгответе розата

Първо, важно е да защитите ръцете и ръцете си с чифт градински ръкавици.

Ако розата ви е била в контейнер, внимателно я извадете от саксията, хванете растението за основата, обърнете контейнера и внимателно го издърпайте. Може да се наложи да разклатите растението малко, за да отделите някои корени от дъното на саксията.

Ако розата ви е с голи корени, разопаковайте корените и ги огледайте. Отрежете всички корени, които са счупени или меки от гниене. Поставете ги в кофа и я напълнете с хладка вода, така че корените (не пръчките) да са напълно потопени. Накиснете ги за около 12 часа преди засаждане, за да ги рехидратирате.

Стъпка 3: Засадете розата

За рози, отглеждани в контейнери , поставете кореновата бала в дупката, като разположите растението точно над линията на почвата. Внимателно разкъсайте кореновата бала в дупката за засаждане и започнете да я пълните с почва. Полейте почвата след няколко сантиметра, за да ѝ помогнете да се уталожи. Продължете да пълните дупката и внимателно уплътнете почвата върху кореновата зона, за да я уплътните леко. Растението трябва да се уталожи леко след засаждане.

За рози с голи корени , направете могила в центъра на дупката, използвайки смес от местна почва и компост. Направете могилата достатъчно висока, така че когато поставите розовия храст върху нея, бучестите места на присадката да са едва под нивото на почвата. Разпределете корените по страните на могилата. Започнете да запълвате дупката с почва, като държите корените възможно най-разпръснати.

Не е от полза за розите ви да ги торите по време на засаждането, напротив. Изчакайте шест седмици след засаждането. Целта на подготовката на почвата е корените да се закрепят; ако добавите тор твърде рано, вместо това горната част започва да изпраща много нови издънки.