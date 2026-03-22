Най-важните новини за деня: 22 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 22 март 2026 г.

"ЗАПЛАХА ЗА СВЕТОВНИЯ МИР": НАДЕЖДА НЕЙНСКИ ЗА ИРАН И ОРМУЗКИЯ ПРОТОК

"Иран се опитва да разшири конфликта като изстрелва ракети срещу държавите от Залива", каза министърът на външните работи Надежда Нейнски в предаването "На фокус" по Нова телевизия във връзка с напрежението в Близкия изток. Българският външен министър е разговаряла с външните министри от Залива и те са казали, че за първи път им се случва и то в свещения за мюсюлманите месец техни съседи да ги острелват по граждански обекти, но най-вече по съоръжения за производство и добиване на петрол по цялата им инфраструктура.

"ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК НАВЛЕЗЕ В ОПАСНА ФАЗА": ТРЪМП С УЛТИМАТУМИ, НЕТАНЯХУ И ПАПАТА С ВАЖНИ ПРИЗИВИ(ВИДЕО)

След като преди няколко дни регионалният директор на Световната здравна организация (СЗО) за Източното Средиземноморие Ханан Балхи в интервю за Politico съобщи, че организацията се подготвя за ядрена катастрофа, днес тя предупреждава, че войната в Близкия изток е навлюзла в „опасна фаза“ с удари в близост до ядрени обекти в Иран и Израел, пише френският уважаван всекидневник Le Monde.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КЪМ ЕВРОПА: ИРАН РАЗПОЛАГА РАКЕТИТЕ СИ, ЗА ДА УДАРИ ЛОНДОН

Иран разполага ракетите си така, за да удари Лондон, пише британският национален вестник The Times, позовавайки се на разузнавателни и дипломатически източници от Израел. Поводът за твърдението са двете ракети, изстреляни по британската военна база в Диего Гарсия, която е на приблизително същото разстояние от Техеран, на каквото са западноевропейските столици. „Иранският терористичен режим представлява глобална заплаха. С ракети, способни да достигнат Лондон, Париж или Берлин“, заявиха израелските военни.

ДИНАМИКАТА НА ЦЕНИТЕ: ПРИ КОИ ПРОДУКТИ ИМА ПОСКЪПВАНЕ

От Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) обявиха динамиката на цените на основните основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци на борсите. Данните показват, че цените растат. Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,45 на сто до 2,654 пункта спрямо 2,616 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

КАПАНЪТ НА ОРБАН: ЕС ОСИГУРИ ИЗБОРНАТА МУ ПОБЕДА?

По време на срещата на върха в Брюксел лидерите на ЕС се обединиха и нападнаха остро унгарския премиер Виктор Орбан, който за пореден път отказа да одобри критична финансова помощ за Украйна. Както съобщава Politico обаче, някои политици и експерти сега се опасяват, че лидерите на ЕС са попаднали в капана на Орбан и неволно са увеличили шансовете му за победа на парламентарните избори, като са му позволили да се представи у дома като единствения човек, способен да защитава унгарските интереси – неговият любим аргумент.

РУСКАТА АРМИЯ ЗАПОЧНА ОФАНЗИВАТА СРЕЩУ "КРЕПОСТНИЯ ПОЯС" НА УКРАЙНА. "МИРОТВОРЕЦЪТ" ОРБАН ДАВАЛ ПЪЛЕН ДОСТЪП НА ПУТИН ДО ЕС(ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинската делегация, която пристигна във Флорида, е провела на 21 март (събота) разговори със специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - относно мирните преговори. Това бе двустранна среща, след като Кремъл отказа участие в нова дискусия в тристранен формат. Обсъжданията по оста Киев-Вашингтон ще продължат и днес, 22 март. Акцентът е върху преценката дали Москва е готова да предприеме стъпки към истинско прекратяване на войната, обяви Зеленски.

УЛТИМАТУМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: КАКВО СЕ СЛУЧВА В ОРМУЗКИЯ ПРОТОК

Иран заплаши, че ще нанесе удари по ключова инфраструктура в Близкия изток, в отговор на ултиматума на Доналд Тръмп за отваряне на Ормузкия проток в рамките на 48 часа, съобщи Франс прес. Американският президент предупреди в своята социална платформа Трут соушъл, че при липса на пълно и безусловно отваряне на този стратегически воден път, който е от съществено значение за световните доставки, САЩ ще "ударят и унищожат" ирански електроцентрали, "започвайки с най-голямата".